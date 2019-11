TSV-Nachwuchs überzeugt bei Leichtathletik-Finale

Die U10-Leichtathleten des TSV Meckenbeuren haben beim württembergischen Pokalfinale in Nufringen bei Herrenberg einen guten neunten Platz belegt. Der TSV-Nachwuchs hatte sich als Gewinner der Ausscheidung im Bodenseekreis für dieses Finale qualifiziert und trat dort gegen 20 Mannschaften quer aus dem Einzugsgebiet des Württembergischen Leichtathletikverband an. Insgesamt waren knapp 200 Kindern am Start.

Nach den fünf Disziplinen Sprint, Medizinball-Stoß, Hoch-Weit-Sprung, Weitsprungstaffel und Biathlonstaffel war die Spannung bei der Siegerehrung groß, wieviel Mannschaften die Meckenbeurener hinter sich lassen konnten, obwohl auch schon klar war, dass die Großvereine wie SSV Ulm, LV Pliezhausen oder auch die LG Steinlach-Zollern zu stark gewesen waren. Umso größer war die Freude bei Maren Scholz, Kimberly Schaer, Lucy Zwisler, Maja, Jakob Rick, Theo Stemmler, Paul Rauch und Jannis Timmermann, als bei der Siegerehrung eine Mannschaft nach der anderen aufgerufen wurde und die eigene nicht dabei war. Der Jubel über Platz neun war dementsprechend groß.