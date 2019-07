TSV-Mitglieder genießen Familienhüttenwochenende in der Schweiz

Die jungen Familien der Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren haben nach fast dreijähriger Pause wieder ein Hüttenwochenende auf die Beine gestellt. Das Ziel: Toggenburg im Kanton St. Gallen. Bereits am Freitag konnte bei herrlichem Wetter der nahe gelegene Schwendisee auf seine Badetauglichkeit hin geprüft werden, schreiben die Meckenbeurer. Überraschenderweise war er wärmer als der Bodensee und so war es nicht verwunderlich, dass bereits am Samstag um kurz nach 7 Uhr die ersten schon im Bikini durch das Haus hüpften, um ja den Start zum Morgenschwimmen nicht zu verpassen. Gut gestärkt und mit voller Besetzung ging es schließlich auf große Tour zur Gamsalp. Danach umrundete die Gruppe auf dem geologischen Rundweg den Gamserrug. „Ein sehr abwechslungsreicher und mit tollen Aussichten zum Pizol und rüber zum Säntis gespickter Weg“, schreibt die Gruppe. Das letzte Teilstück wurde mit dem Sessellift beziehungsweise zu Fuß bewältigt. Nach einer kleinen Stärkung ging es zum gemütlichen Teil über. Den nächsten Tag begannen die TSVler auf Sparflamme. Bei den wechselhaften Wetterbedingungen wurde nur eine kleine Wanderung angeboten und die Abreise dann etwas früher als gedacht angesetzt. Doch drei Familien nahmen zuvor noch ein Bad im Moorsee.