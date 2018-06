TSV Meckenbeuren sieht sich im Jugendfußball gut aufgestellt

Die erfreuliche Entwicklung bei der Fußballjugend vom TSV Meckenbeuren setzt sich weiter fort, in dem man in der kommenden Spielsaison gleich zwei U14/15 – „11 er“ - Mannschaften melden kann, da in Summe gleich 35 Spieler zur Verfügung stehen.

Diese erfreuliche Entwicklung in der TSV-Jugendarbeit sei sicher auch der sehr guten Trainerqualität geschuldet, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Alle TSV Trainer würden sich im Zusammenhang mit dem TSV-Trainerschein ständig weiterbilden und das Gelernte an die Jugendlichen weitergeben.

In diesem Zusammenhang böte der TSV Meckenbeuren mit der „TSSB Torspielerschule“ unter Trainer Klaus Gimple auch den Torleuten eine Ausbildung an, die sehr gut nachgefragt werde wird und bereits bekannt sei. Als wichtigster Unterbau für die A- und B-Junioren gilt eben die U14/15, heißt es vonseiten des TSV weiter. Daher sei man in Meckenbeuren für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Sportlich dürfe hier einiges erwartet werden, da man eben aus dem Vollen schöpfen kann.

Mehr über den TSV-Jugendfußball: