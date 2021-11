TSV Meckenbeuren ehrt Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich um 19 Uhr konnte die Vorstandschaft um Gerhard Klein, Matthias Gesell und Tobias Renner 60 Mitglieder des TSV Meckenbeuren in der stark aufgelockert bestuhlten Sporthalle der Albrecht-Dürer-Grundschule in Meckenbeuren willkommen heißen. Es galt ein strenges Hygienekonzept, sowie die bekannten „3G“ als Zugangsvoraussetzung. Nach seiner Ansprache zur Begrüßung und der Totenehrung gab Tobias Renner einen kurzen Überblick über den weiteren geplanten Verlauf des Abends. Im Anschluss daran berichtete Matthias Gesell über die Vorstandsarbeit der vergangenen 2 Jahre und ging dabei besonders auf die vielfältigen Herausforderungen im Infrastrukturbereich sowie die coronabedingten Schwierigkeiten der Vereinsarbeit ein. Sein Dank galt besonders den vielen ehrenamtlichen Helfern im Verein und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle Fritz Scholz und Birgit Marschall. Es folgten die Berichte der Abteilungsleiter sowie der Kassenbericht. Mit Lothar Kramer übernahm ein ehemaliger TSV Vorstand gewohnt versiert die Entlastungen und Neuwahlen. Im Amt bestätigt wurden die Kassenprüfer Katja Staib und Peter Banholzer, ebenso wie die Vorstände Matthias Gesell und Tobias Renner. Gerhard Klein stellte sich nicht mehr zur Wahl. Thomas Wiggenhauser wird sein Nachfolger.

Im Anschluss an die Formalitäten folgte der feierliche Teil des Abends, sage und schreibe 55 Jubilare galt es zu ehren aus den Jahren 2020 und 2021. 16 Mitglieder mit 25- jährigem Jubiläum, 27 mit 40- und 50- jähriger Mitgliedschaft und sogar 12 Mitglieder mit 60- und 70-jähriger Mitgliedschaft. Herzlichen Dank für die langjährige Mitgliedschaft und Treue zum TSV Meckenbeuren 1912 e.V.

Mit Abschluss der Ehrungen der Jubilare war es auch Zeit Gerhard Klein für seine insgesamt 18-jährige Tätigkeit als Technik-Vorstand des TSV Meckenbeuren zu würdigen. Wohl nur wenige Funktionäre haben dem Verein so lange und in so vielen unterschiedlichen Positionen gedient. Matthias Gesell und Tobias Renner fassten in ihren Dankesworten auch nochmals sein Wirken zusammen und dankten für die aufopferungsvolle Tätigkeit mit einem Präsentkorb sowie einer Einladung zum Essen.

Gerhard Klein gebührten dann auch die Schlussworte der Veranstaltung. Mit einigen launigen Sätzen ließ er seine Tätigkeit in den vergangenen Jahren Revue passieren und brachte seine Freude über die reibungslose Übergabe des Amtes zum Ausdruck.