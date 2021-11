TSV Meckenbeuren bietet Skikurse an

Die Corona-Pandemie mit den sich immer weiter verschärfenden Einschränkungen beeinflusst auch die anstehende Wintersport-Saison. Dennoch will die Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren versuchen, in diesem Winter Skikurse abzuhalten.

Diese Termine sind geplant

Die Termine für das Winterprogramm stehen bereits fest: Die Skikurse finden am 29. und 30. Dezember sowie am 15. und 16 Januar 2022 statt, wie der Verein mitteilt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Aufgrund der aktuellen Coronalage seien die Kurse jedoch ausschließlich in Balderschwang geplant. Gefahren wird außerdem nur mit Privat-PKW.

Auch ein Ski-Wochenende in St.Moritz ist für den 18. bis 20. Februar 2022 geplant. Aktuelle Änderungen aufgrund der Corona-Lage seien jedoch möglich.

Ebenso plant der TSV eine Jahresabschlussfeier im Vereinsheim am 20. Dezember sowie eine Silvesterwanderung am 31. Dezember. Alle Veranstaltungen können nur unter den dann jeweils aktuell geltenden Coronaregeln stattfinden, betont der Verein.