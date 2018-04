TSV ist strukturell und sportlich gut aufgestellt

„Ziel war und ist es, den Verein moderner aufzustellen und die ehrenamtliche Mitarbeit in den Gremien attraktiver zu gestalten“, so eine der Kernaussagen im Jahresbericht, den Vorstand Lothar Kramer bei der Hauptversammlung des TSV Meckenbeuren vorgetragen hat. Dass man dabei auf einem guten Weg ist, wurde bei den Darlegungen Kramers mehr als deutlich.

So sei die 2016 beschlossene Aktualisierung der Jugendordnung „fast geräuschlos und entsprechend zügig“ umgesetzt worden. Mit dem Jugendreferat der Gemeinde habe man zudem vereinbart, ein vereinsübergreifendes „Präventions- und Schutzkonzept“ zu erstellen. Deutliche Erfolge zeigt zudem die in den vergangenen zwei Jahren erfolgte Umstrukturierung des Vereins vor allem in Sachen Finanzen. Dank der Innenfinanzierungskraft der einzelnen Abteilungen, einer sparsamen Haushaltsführung sowie einer moderaten Beitragserhöhung konnte die Zinsbelastung des TSV signifikant gesenkt werden, wie Lothar Kramer im Kassenbericht nachweisen konnte. „Unsere Finanzen sind richtig ordentlich, wir haben einen der besten Finanzpläne der Sportvereine unserer Gemeinde“, stellte Lothar Kramer mit berechtigtem Stolz fest.

Mit dem Hinweis auf die erfolgte Umbenennung des Sportareals an der Tettnanger Straße in „Winterhalter Sportanlage“ galt hier der Dank den verschiedenen Sponsoren. Weiterhin im Fokus der Vereinsarbeit liege die Gewinnung zertifizierter und engagierter Übungsleiter, führte der Vorstandssprecher weiter aus. Sie seien die „Trumpfkarte“ für ein breites Angebot sportlicher Aktivitäten.

Direkte Bitte an die Bürgermeisterin

Über ein erfolgreiches Vereinsjahr in den einzelnen Abteilungen berichteten Jugendleiter Niclas Hoelzle sowie Johannes Fromlett. So arbeite beispielsweise die Abteilung Fußball an der Aufgabe „Klassenerhalt“ in der Bezirksliga Bodensee und sei mit dem derzeitigen Punktestand auch auf einem guten Weg. Das von allen drei Sportvereinen gewünschte Kunstrasenspielfeld sei für eine positive Entwicklung des Fußballsports in Meckenbeuren entscheidend, stellte Hoelzle fest. Und so ging seine direkte Bitte an Bürgermeisterin Elisabeth Kugel, den „Herzenswunsch Kunstrasenspielfeld“ zu forcieren. Grundsätzlich verstehe sie den Wunsch nach einem solchen Spielfeld und sie wünsche ihrerseits, dass das Projekt letztlich gelinge, so die Bürgermeisterin in ihrem Grußwort. Die große Herausforderung jedoch sei zunächst die Suche nach einem geeigneten Standort und danach die Frage der Finanzierung. Nach der einstimmig erfolgten Entlastung der drei Vorstände Gerhard Haug, Gerhard Klein und Lothar Kramer machte Letzterer noch einmal darauf aufmerksam, dass die Vorstandsposten im nächsten Jahr neu zu besetzen seien, da sich zumindest er wie Gerhard Haug „endgültig in den Ruhestand verabschieden würden“. Eine Zukunftspersonalie indes konnte die Versammlung bereits festmachen: Einstimmig bestätigte sie Niclas Hoelzle nach dessen Wahl in der Jugendvollversammlung als Vereinsjugendleiter und in dieser Rolle als Mitglied des Vorstandes.

Mit Urkunden und Präsenten dankte der TSV seinen Mitgliederjubilaren für ihre Treue und ihr Engagement. 70 Jahre mit dabei sind Werner Knappich und Paul Veeser, 50 Jahre Joachim Dirlewanger, Bernd Ivacic und Karl Oberhofer. 14 Mitglieder erhielten eine Dankurkunde für ihre vierzigjährige Treue, elf für eine 25-jährige Mitgliedschaft.