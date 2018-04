TSV eröffnet Sommersaison mit Blütenfahrt

Bei herrlichem Wetter hat am vergangenen Samstag die Blütenfahrt der Abteilung Ski und Wandern des TSV Meckenbeuren stattgefunden. 16 Radler nahmen an der Tour teil. Auch hier sah man, dass der Fortschritt Einzug gehalten hat, denn fast die Hälfte war schon motorisiert ausgerüstet. Start war an der TSV-Vereinsgaststätte. Über Ettenkirch, Bavendorf und Horgenzell führte der Weg nach Zußdorf, wo im Bräuhaus die Mittagspause war. Nach der Stärkung ging es an der Rotach entlang zurück über Urnau, Oberteuringen und Ettenkirch. Zirka 70 Kilometer wurden von den Hobbyradlern zurückgelegt. Hans Moser, der die Tour führte, hatte sich wieder eine schöne Strecke ausgesucht, die nicht immer nur ebenerdig war. Die Zeit war für die Blütenfahrt optimal gewählt, denn man wurde mit einer traumhaften Blütenpracht belohnt, die herrlicher nicht sein konnte. Somit ist der erste Punkt des Sommerprogramms schon erfolgreich abgehakt.

Im Mai folgt nun die traditionelle 1. Mai-Wanderung rund um Meckenbeuren sowie eine Wanderung am Illmensee von den jungen Familien und noch eine leichte Wanderung bei Oberstaufen. Im Juni und Juli stehen je drei Wanderungen an. Jeweils eine davon wird immer von den jungen Familien angeboten. Im Juni wollen die TSV’ler wie im vergangenen Jahr wieder zur Sonnwendfeier am Pfänder, da dies für alle, die noch nie dabei waren, ein tolles aber auch gemütliches Erlebnis werden wird.

Im Juli gibt es als Highlight bei den jungen Familien eine Kanutour und bei den Erwachsenen stehen die Wandertage im Kastelruth auf dem Programm, wobei diese schon ausgebucht sind und die Anmeldung nur noch auf einer Warteliste möglich ist.

August und September bieten jeweils noch je zwei Veranstaltungen. Ein witziges Event wird die Viehscheid im Maierhöfen im September sein. Es gibt wieder ein sehr vielseitiges Programm für Jung und Alt und es ist sicher für jeden was dabei. Es wird gebeten, auf die Homepage zu schauen, wo alle Veranstaltungen und die Info dazu genau beschrieben sind. Die Abteilung freut sich wie immer über zahlreiche Teilnehmer.