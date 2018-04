Tsching Bum-Celebration lässt den Schuppen vibrieren

Die Vielfalt der Klänge und die Faszination „Rhythmus“ stehen wieder im Mittelpunkt, wenn Musiklehrer Claus Furchtner seine jungen Schlagwerker der Musikschule am 8. Mai auf Meckenbeurens Kulturbühne versammelt, bei freiem Eintritt für alle Gäste. Mit dabei sind auch Marius Jonasson und Tim Vögele, die inzwischen auch im Landesjugendorchester Erfahrungen sammeln.

Somit sind wieder einmal Meckenbeurer Musikschüler ganz oben angekommen im Lande und in der Musikwelt Baden-Württembergs. Ein Erfolg, den die Siebzehnjährigen sich redlich verdient haben, angesichts unzähliger Stunden, in denen sie für all die Wettbewerbe gepaukt haben, für die sie so vielfach ausgezeichnet wurden. „Das sind schon zwei begabte Burschen“, ist Claus Furchtner stolz auf seine jungen Musikschüler und freut sich mit ihnen über diesen weiteren großen Sprung in ihrer Musikerkarriere.

Seit zehn Jahren gehen die Beiden in Meckenbeurens Musikschule ein und aus und verbringen dort den größten Teil ihrer Freizeit. Im Grundschulalter haben sie die ersten Wettbewerbe bei Jugend Musiziert bestritten und fortan alle weiteren und immer bis zur höchst möglichen Ebene. Dabei lernen sie nicht nur das perfekte Musizieren. „Sie lernen auch an ihre eigene Kraft zu glauben“, weiß Claus Furchtner darum, wie sehr auch das Selbstbewusstsein gestärkt wird. Eine ganze Woche haben sie in diesem Jahr schon auf der Kapfenburg verbracht, der Musikakademie, die sie auf das Landesjugendorchester vorbereitet hat und auf die erste Berührung mit dem professionellen Orchesterbetrieb. Das war sehr spannend für die Beiden, die sich dort „sehr schnell eingewöhnt haben“. „Sie erleben dort einen komplett neuen Orchesterklang in großer Reinheit“, weiß Furchtner, der selbst als Pauker im Sinfonieorchester spielt und weiß, dass dies auch ein Startschuss sein kann für ein Musikstudium. So wie bei seinen ehemaligen Schülern wie Edzard Locher, Thomas Varga, Michael Jung, Martin Barth oder Julian Bucher.

„Wahnsinnig wertvoll sind Marius Jonasson und Tim Vögele auch für ihren Musikverein in Meckenbeuren“, freut sich Dirigent Michael Jung. Er sieht den großen Lernerfolg und die hochqualifizierte Ausbildung, die sie auch in die Kapelle tragen. Am 8. Mai beim „Tsching Bum Cebrelation“ im Kulturschuppen am Gleis 1 lassen sich Claus Furchtner und all seine Musikschüler auf die Finger schauen und hören, wie die verschiedensten Schlagzeuge ertönen. Wie Trommeln, Pauken, Marimbaphon mit den Lernstufen immer vielseitiger erklingen oder im „Cup-Song“ auch Alltagsgegenstände zum großen Musikspaß für die Fünfjährigen werden. Natürlich sind auch die Landessieger von Jugend Musiziert mit dabei, die in Kürze beim Bundeswettbewerb in Lübeck antreten werden.

Info: Am 8. Mai um 19 Uhr geht’s los. Der Eintritt ist frei.