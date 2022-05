Tsching Bum Celebration der Musikschule

Im Moment finden wieder viele Proben in den Schlagzeugräumen der Musikschule statt, um sich auf das schon traditionelle „Tsching Bum Celebration“ – Konzert am Dienstag, 24. Mai, um 19 Uhr im Kulturschuppen Gleis 1 in Meckenbeuren vorzubereiten. Instrumentallehrer Claus Furchtner hat mit seinen Schülerinnen und Schülern ein Programm zusammengestellt, dass die Vielfalt der Schlagzeuginstrumente hörbar macht, verbunden mit den verschiedensten Spieltechniken. Daneben möchte Claus Furchtner all seinen Schützlingen die Gelegenheit geben, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

Mit dabei sind die Jüngsten im Alter von fünf Jahren, die in diesem Jahr mit dem Schlagzeugunterricht angefangen haben. Wie erfolgreich die jungen Musiker im Fach Schlagzeug von der Musikschule Meckenbeuren sind, zeigt sich jährlich beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Auch beim Tsching Bum Celebration werden sie mit Teilen ihres Wettbewerbsprogramms auftreten. Stücke von Casey Cangelosy, die 2021 komponiert wurden ,sind ebenso zu hören wie Klassiker der Schlagzeugliteratur, beispielsweise „ Zirkus Renz“ oder „Das kleine Zirkuspony“.

Die Abwechslung liegt aber nicht nur bei den Stücken, sondern auch bei den Besetzungen, wo gern überraschende Instrumente auftauchen, die dann im Verlauf des Stücks zu einem Klang verschmelzen, so die Musikschule. Der Eintritt ist frei.