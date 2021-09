Trotz Dreierpack von Marko Föger: SV Kehlen bleibt weiter sieglos

Eine weitere bittere Niederlage setzte es für den Fußball-Landesligisten SV Kehlen. Gegen den TSV Nusplingen verlor das Team von Trainer Tobias Ullrich mit 3:4 (1:2) – trotz drei Treffern von Marko Föger und einer zweifachen Führung. Die Defensivprobleme der vergangenen Wochen machten sich nach SVK-Angaben auch in dieser Begegnung bemerkbar.

Das Spiel begann wunschgemäß für die Kehlener: In der 5. Minute behauptete sich Marko Föger nach einem weiten Schlag aus der Abwehr, er umkurvte Nusplingens Keeper Sebastian Moser und schob aus spitzem Winkel zur Führung ein. Doch dieses Tor verlieh dem SVK nicht die notwendige Sicherheit. Vielmehr gingen die Gäste durch einen Doppelschlag ihrerseits zur Führung. Zunächst köpfte Jonas Henne eine Flanke aus dem linken Halbfeld ins Tor (16.), zwei Minuten später verwertete Tim Dreher einen Steilpass zum 2:1. Damit geriet Kehlen weitgehend außer Tritt – lediglich ein Distanzschuss von Kapitän Marcel Scheuböck verdiente die Bezeichnung Torchance (30.).

Tim Dreher dreht das Spiel

Mit deutlich mehr Schwung kam Kehlen aus der Kabine. Sehr belebend wirkte sich die Einwechslung von Luka Föger aus. Er brachte über den linken Flügel etliche gute Aktionen vors Tor. In der 68. Minute gelang Kehlen der 2:2-Ausgleich: begünstigt durch einen groben Torwartfehler Moser. Einen Freistoß von Jan Mathis ließ der Gästekeeper nach vorne abprallen, Marko Föger staubte per Kopf zum 2:2 ab. Und es sollte noch besser kommen für Kehlen: Marko Föger verwandelte in der 79. Minute– eine Hereingabe von seinem Bruder Luka Föger zum 3:2. Doch wie bereits in der Vorwoche in Ostrach verspielte Kehlen diese Führung in den letzten 10 Minuten. Denn Dreher war noch zweimal zur Stelle. Per Direktabnahme (82.) und einem beherzten Nachsetzen nach Parade vom SVK-Torhüter Serkan Ünal (84.) schoss der Nusplingen zum 4:3-Sieg. Die weiterhin sieglosen Kehlener sind nach dieser neuerlich unnötigen Niederlage weiter Vorletzter.