Trotz Corona ein noch erfolgreiches 2021

Eines hat der Musikverein Meckenbeuren trotz zwei Jahren Corona-Pause nicht verlernt, nämlich die Jahresversammlung in erfreulicher Kürze, dennoch informativ, interessant und von der Kapelle musikalisch begleitet durchzuführen. Der Willkommensgruß der Vereinsvorsitzenden Andrea Böhme galt neben den Mitgliedern und Musikern den Ehrenmitgliedern sowie Bürgermeisterin Elisabeth Kugel. Waren im Geschäftsjahr 2021 die meisten Veranstaltungen ob der Pandemie entfallen, so fiel auch der Geschäftsbericht der Schriftführerin Theresa Gresser entsprechend kurz aus. So konnte die für die Vereinskasse wichtige Schrottsammlung im April mit halber Mannschaft durchgeführt werden. Möglich wurden zudem ein Ständchen für die Erstkommunionkinder sowie ein Platzkonzert Ende Juli. Das traditionelle Weinfestwochenende mussten die Meckenbeurer Musiker jedoch erneut im Coronamodus durchführen. Stimmten die Schnurranten bereits am Freitag auf das Festwochenende ein, so ging das Weinfest selbst am Sonntag auf dem Kirchplatz mit der „Wagi´s Houseband“ sowie den Musikern selbst über die Bühne. Aufgrund der hohen Auflagen erneut ausfallen musste, wie Theresa Gresser berichtete, das geplante Jahreskonzert. Interessant die Zahlen zum Verein selbst. Mit 126 aktiven und 292 passiven Mitgliedern zählt der Verein zu den „großen“ der Gemeinde. In der Hauptkapelle unter der Leitung von Michael Jung spielen aktuell 87 Musiker, 10 pausieren aus beruflichen oder privaten Gründen. Über die Jugendarbeit berichtete Madita Keicher stellvertretend für Jugendleiterin Johanna Smigoc. Auch hier waren die Aktivitäten deutlich eingeschränkt. „Es wird immer schwieriger, Kinder und Jugendliche für das Hobby Musik zu begeistern“, verwies Madita Keicher auf die unerfreulichen Folgen der Pandemie. Mit der Teilnahme am Tag der offenen Tür der Musikschule sowie einem vereinsübergreifenden Austausch und gemeinsamen Angeboten versuche man dem Problem entgegenzuwirken. Für den Verein durchaus erfreulicher fiel der Bericht von Kassier Dieter Wild aus, was zur einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft führte. Für 10 Jahre aktives Musizieren wurden Nils Osswald, Daniel Gessler sowie Simon Sauter geehrt, seit 30 Jahren spielt Markus Gindele das Tenorhorn bei den Meckenbeurer Musikern. „Man kann stolz auf euch sein“, dankte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel den Musikern und Vereinsaktiven.