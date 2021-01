Trotz Corona: Die meisen Azubis der Stiftung Liebenau schaffen Abschluss

Auch für das Ravensburger Berufsbildungswerk (BBW) der Stiftung Liebenau und seine Auszubildenden war 2020 ein besonders herausforderndes Jahr. Doch trotz schwieriger Bedingungen und des meist sehr hohen Förderbedarfs der Azubis haben fast alle Jugendlichen des „Corona-Jahrgangs“ ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Als im Frühjahr 2020 der erste pandemiebedingte Lockdown kam, sei die Sorge groß gewesen, schreibt das Werk in einer Pressemitteilung. Von einem Tag auf den anderen wurde der Alltag der BBW-Azubis auf den Kopf gestellt. Wochenlang mussten sie von zu Hause aus lernen. Praktika platzten, Bewerbungsgespräche ebenso. „Bereits für Schülerinnen und Schüler ohne Handicap war dies eine schwierige Umstellung“, heißt es in der Pressemitteilung. Die BBW-Jugendlichen habe es umso härter getroffen – gerade die zahlreichen Menschen mit Autismus, aber auch jene Azubis mit psychischen Störungen. Ein weiteres Problem: Der in vielen Berufen besonders im Mittelpunkt stehende praktische Teil der Ausbildung fiel zeitweise ganz weg.

Doch auch während des Lockdowns stand das BBW niemals still. Im Gegenteil: „Diese Phase war sogar arbeitsintensiver als der ‚Normalbetrieb‘“, erklärt Geschäftsführer Herbert Lüdtke. So sei es gelungen, dass die Abbruch-Quote im Corona-Jahr 2020 sogar niedriger ausfiel als im Vorjahr. Und von den 25 Jugendlichen, die ihre Ausbildung aus den verschiedensten Gründen vorzeitig beendeten, fand die Hälfte nahtlos eine andere Lehrstelle oder Beschäftigung. Für den großen Rest lohnte sich das Durchhalten in schwierigen Zeiten: Lediglich sieben Azubis von insgesamt rund 120 Prüflingen bestanden im Sommer 2020 ihre Abschlussprüfungen nicht im ersten Anlauf.

Normalerweise kommen rund zwei Drittel der BBW-Azubis zeitnah in einem sozialversicherungspflichtigen Job, einer Anschlusstätigkeit oder Weiterbildung unter, schreibt die Stiftung. Doch der aktuelle Arbeitsmarkt steht im Zeichen der Pandemie. „Je nach Branche gibt es Betriebe, die durch Corona sehr stark betroffen sind und eher an Kurzarbeit oder Arbeitsplatzabbau denken, als an Neueinstellungen“, sagt BBW-Geschäftsführer Christian Braun. „Von daher wird sich die Krise wohl schon auf die Vermittlungszahlen auswirken.“