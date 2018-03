„Trost finden in der Botschaft von Karfreitag und Ostern“

Erstmals lädt die evangelische Kirchengemeinde am heutigen Gründonnerstag um 19 Uhr zu einer Nacht der verlöschenden Lichter in die Pauluskirche ein. Zwölf Sprecher gestalten einen liturgischen Abendgottesdienst, der eine Tradition aufgreift, die der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer geprägt hat. Anja Reichert hat mit Pfarrer Peter Steinle über die Hintergründe der Feier gesprochen.

Was ist der religiöse Hintergrund der Nacht der verlöschenden Lichter?

Zunächst ist der heutige Tag natürlich mit dem letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern verbunden. Es geht um die Stiftung des Abendmahls als Mahl der Gemeinschaft und es geht um Sündenvergebung. Das ist für uns – in allen christlichen Kirchen – der zentrale religiöse Inhalt des Gründonnerstags. Nach dem biblischen Bericht schließt sich dem Mahl an, dass Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane geht. Mit Gott ringt er dort um sein Leben, ist verzweifelt und bräuchte eigentlich die Gemeinschaft der Jünger. Doch einer nach dem anderen schläft ein. Die Jünger lassen Jesus in höchster Not und im Angesicht seines bevorstehenden Todes alleine. Die liturgische Feier ohne Predigt soll das historische Geschehen am Gründonnerstag anschaulich machen.

Die Nacht hat aber noch eine weitere geschichtliche Dimension?

Die liturgische Form geht auf eine Überlieferung Dietrich Bonhoeffers zurück. Als 18-Jähriger hat er 1924 mit seinem Bruder eine Romreise gemacht und hat die Osterfeierlichkeiten dort miterlebt. Diese Feier mit den verlöschenden Lichter am Gründonnerstag hat er in der ,zentralen’ Kirche der Katholiken, im Petersdom miterlebt und war sehr berührt. Zwanzig Jahre später, 1944, berichtet er aus der Haft in Tegel – kurz vor seinem Tod – seinem Freund in einem Brief von dieser Feier. Aufgrund Bonhoeffers Bericht entwickelte sich dann diese Tradition an verschiedenen Orten in Deutschland. Es wurden Texte für Sprecher formuliert, die in Ich-Perspektive versuchen, die Gedanken der Jünger in Worte zu fassen und berichten, was sie sich von Jesus erhofft haben, wonach sie sich gesehnt haben.

Wer sind diese Sprecher?

Recht kurzfristig konnten zwölf Gemeindemitglieder gefunden werden, die Lust haben sich darauf einzulassen: Konfirmanden, Gottesdienstbesucher, Kirchengemeinderäte, Studenten. Es ist ein Querschnitt durch die Gemeinde, deren Stimme damit auch hörbar wird. Wie die Jünger sind es normale Menschen und keine ausgebildeten Schauspieler.

Die Gottesdienstbesucher erwartet kein Schauspiel?

Nein, es ist eine Sprechmotette mit einer starken Zeichenhandlung. Es wird ein ruhiger, meditativer, sehr stimmungsvoller und eher emotionaler Gottesdienst. Ungewöhnlicherweise – aber historisch nötig – wird es mit der Abendmahlsfeier anfangen. Die anschließende Szene im Garten Gethsemane wird von mir zusammen mit den Gemeindemitgliedern in der Sprechmotette mit zwölf Kerzen gestaltet. Jede der zwölf Personen trägt einen kurzen Text vor, Danach wird eine Kerze ausgelöscht, bis am Ende nur noch die Christus-Kerze in der dunklen Kirche brennt. Zwischendurch werden ruhige Lieder gesungen und im Anschluss an die Motette wird es ein ruhiges Orgelstück geben, das man auf sich wirken lassen kann. Der Gottesdienst schließt mit dem Segen und endet mit der Stille.

Die Gottesdienstbesucher werden also mit ihren eigenen Gedanken die Kirche verlassen. Eine Dramaturgie, die bewusst so gewählt ist?

Die Gemeinde geht dann in die stille, dunkle Nacht raus. Das kann für den ein oder anderen schon aufwühlend sein. Wenn jemand nicht gehen oder allein sein will, darf er aber natürlich auch da bleiben und darüber sprechen. Ich sehe den Gottesdienst aber schon im Gesamtzusammenhang des Osterfestes. Der Gründonnerstag steht am Anfang von einer Reihe von Festtagen, in der auch die biblische Geschichte und die Heilsgeschichte weitergehen.

Zum ersten Mal lädt die Kirchengemeinde zur Nacht der verlöschenden Lichter ein. Soll damit im Vergleich zu den Vorjahren ein besonderer Schwerpunkt auf den Gründonnerstag gelegt werden?

Das könnte man meinen. Aber darum geht es nicht. Nach dem was ich höre ist bereits in früheren Jahren versucht worden, an diesem Tag etwas Neues auszuprobieren. Vielleicht ist eher so, dass man hiermit an eine gute Tradition anknüpft. Nämlich die, am Gründonnerstag etwas Besonderes anzubieten.

Woher kommt die Idee, die Tradition, die Bonhoeffer überlieferte, in Meckenbeuren zu etablieren?

Nach einem ersten Jahr der Orientierung, sehe ich in meinem zweiten Jahr in Meckenbeuren die Möglichkeit, hier und da einen Akzent zu setzen. Diese Liturgie habe ich als Pfarrer nie selbst geleitet, aber ich kenne sie als Gottesdienstbesucher und war immer sehr fasziniert davon.

Was wollen Sie den Gottesdienstbesuchern vermitteln?

Die Sprecher vermitteln Geschichten von Hoffnungen und Enttäuschungen, von Gelingen und Versagen. Ich will die Auseinandersetzung damit ermöglichen. Und natürlich die Möglichkeit geben, Trost zu finden in der Botschaft von Karfreitag und Ostern.