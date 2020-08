Trommeln mit Häuptling „Brennende Hütte“

Anschleichen üben, trommeln lernen, Wurfspiele und Stockbrot grillen am Lagerfeuer. Die Häuptlinge vom Jugendreferat „Brennende Hütte“, „Steve-the-chief“ und „Der-mit-dem-Rad-fährt“ haben sich für den Nachmittag am Grillplatz viel einfallen lassen. Jeder der acht kleinen Indianer bekommt seinen ganz persönlichen Namen und gestaltet seine Kette aus Naturmaterialien. Für kleine Schussenindianer gibt es Spiel, Spaß und Stockbrot beim Ferienprogramm.

Sie sitzen im großen Kreis unter den schattigen Bäumen am Grillplatz an der Schussen. Sie heißen „Die-die-Blumen-mag“ und „Die-die-Alles-mag“ oder „Das-kleine-Lächeln“ und „Der-fleißige-Bauer“. Sie nennen sich „Die-Füchsin“ oder „Der-kletternde-Affe“ und „Sohn-vom-Roland“ oder „Der-der-gern-Eis-isst“. „So ein Indianername erzählt was über den, der diesen Namen trägt“, erzählt „Brennende Hütte“, den die Kinder sonst als Nils Kaeding kennen. Mit dabei ist an diesem Nachmittag beim Ferienprogramm auch die Squaw „Singendes Herz“ – Bürgermeisterin Elisabeth Kugel. „So heiße ich, weil ich so gern singe“, sagt sie. Erste Aufgabe der acht neuen Stammesmitglieder: Beim Palaver nicht Lachen und keine Miene verziehen, egal was kommt. Auch die Squaw „Das-kleine-Lächeln“ zeigt sich der Aufgabe gewachsen. Anschleichen durch hohes Gras, will ebenfalls gelernt sein.

Zusammen mit „Steve-the-chief“ bastelt jeder Teilnehmer seine Halskette aus dem, was in der Natur zu finden ist. Stöckchen, Blätter, Steine und vieles mehr wird aufgefädelt.

Auf Trommeln übt „Brennende Hütte“ mit seinem Stamm einen immer schneller dröhnenden Rhythmus. „Da krieg ich ja eine Gänsehaut“, lobt der Betreuer die eifrigen Trommler für ihren taktreinen Einsatz.

Trommeln macht hungrig. Was wäre ein Indianerspiel ohne Lagerfeuer. Zu Coronazeiten darf aber nicht jeder mit den Fingern den Teig aus der Schüssel holen. „Brennende Hütte“ verteilt den Teig mit sorgfältig desinfizierten Händen. „Und teilen dürft ihr das Stockbrot heute auch nicht“, warnt er die Kinder. So stehen die Schussenkrieger dann mit großem Abstand ums Feuer und grillen ihr Stockbrot. „Singendes Herz“ wird anschließend mit lautem Kriegsgeheul verabschiedet. Die Bürgermeisterin muss an diesem Nachmittag noch einen anderen Termin wahrnehmen.

Weil echte Indianer natürlich auch geschickt im Werfen und Zielen sein müssen, hat „Der-mit-dem-Rad-fährt (Ralf Schwaiger) noch Leitergolf mitgebracht. „Bola-Werfen kommt aus Südamerika“, erklärt er. So einfach wie es aussieht, ist es aber nicht, das Band mit den beiden Kugeln passgenau ins Ziel zu bringen.

Weil an diesem Nachmittag nur acht der angemeldeten Kinder zum Indianerspiel gekommen sind, haben die drei Betreuer reichlich Zeit mit den Kindern zu üben. Eigentlich waren zwölf Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren bei dieser Aktion angemeldet. Mitmachen wollten noch mehr. „Aber wenn wir Absagen erst ganz kurzfristig bekommen oder die Kinder einfach nicht erscheinen, können wir die Plätze nicht mehr neu vergeben. Das ist schade“, findet „Steve-the-chief“ alias Stefan Janezic.