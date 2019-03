Trio „unplugged@ventures“ rockt im Café Conte

„Als Trio sind wir gut“, sind sich die Musiker aus Meckenbeuren sicher, als beim Vorort-Termin im Übungsraum die Frage nach der Besetzung aufkommt. Befragt nach dem Grund zum Zusammenspiel lautet die Antwort unisono: „Hauptsache es macht Spaß“. Und den scheinen sie zu haben, es gibt die „unplugged@ventures“ seit Dezember 2012. Wenn auch nicht immer in der gleichen Besetzung. Auch bei der Musiknacht in Tettnang am 30. März sind die Musiker dabei.

Einer, der von Anfang an dabei ist, ist Sänger Thomas Pfeifer. Der hat nicht nur eine besonders wandelbare und vielseitige Stimme, die er passend einzusetzen weiß, sondern hält offensichtlich auch die Band zusammen. Mancher der Musiker kommt aus einer lokalen Cover-Rock-Formation, andere wechseln öfter.

Zum Beispiel die Schlagzeuger. Hier wird bei „umplugged@ventures“ wohl nicht der sportverletzte Marius Heinze zur Musiknacht an den Start gehen, sondern der ehemalige Drummer „Mitch“, der inzwischen in München lebt. Schlagzeuglehrer Marius hilft ansonsten auch gerne aus. Trotz aller Vertretungen ist die Band auf der Suche nach einem passenden Schlagzeuger fürs Trio. Gesucht wird ein Drummer-, Percussions- und vor allem Cajontalent für den richtigen Rhythmus, der zur Band passt.

Zum Bandnamen befragt, sagt Thomas Pfeifer, „adventure“ stehe tatsächlich für abenteuerlich. Der technische Anteil sei immer mächtiger geworden, die Sounds hingegen nicht immer besser. Unplugged sei also eine Herausforderung: „Denn was wir mit der Akustikband so alles covern, ist manchmal echt anspruchsvoll, also ein Abenteuer, gerade bei Titeln von Bon Jovi, ACDC, Eagles oder den Songs aus der Neuen Deutschen Welle.“ Einfacher sei das bei Titeln wie „Country Roads“ oder „Hulapalu“.

Ihr Programm zeigt sich als poppiger und rockiger Rundumschlag. So geht es tatsächlich mit einer „Mission Impossible“ nach „Africa“ im „Summer Of 69“. Station gemacht wird auch im „Hotel California“ oder im skandalösen „Sperrbezirk“. Samt Persönlichem, wie beim „Schrei nach Liebe“ im „Bed Of Roses“ bis hin zur „White Wedding“, halt ein „Geiles Leben“, unterwegs bis nach „Westerland“ oder ins All mit „Major Tom“. Auf der Songliste stehen über 50 der unterschiedlichsten Songs, die versprechen, den Abend mit „umplugged@ventures“ spannend und unterhaltsam zu gestalten. Dafür, dass der Sound stimmt, sorgt Guido Köhler mit seiner akustischen Gitarre, die er schon in verschiedenen Formationen in Deutschland eingesetzt hat.

Alle Musiker aus dem Trio haben reichlich Bühnenerfahrung und sich in verschiedenen Hardrock- oder Rock-Pop-Coverbands der Gegend auch schon größerem Publikum gestellt. Guido Köhler und Thomas Pfeifer sind seit den Neunzigerjahren musikalisch dabei. Geprobt wird für „unplugge@ventures“ mindestens einmal in der Woche. Mit fünf Auftritten ist es 2012 losgegangen, inzwischen habe man fast 20 Auftritte im Jahr. Bei Musiknächten, kleinen Festivals und Festen, aber auch bei Firmen-Events oder Familienanlässen spielt das Trio. Fest gebucht sind jährliche Oldtimer-Treffen oder Motorradclub-Meetings. Gitarrist Köhler findet: „Das passt auch so – wir haben ja alle noch einen Beruf, nicht nur die musikalische Berufung als Cover-Trio.“

Beim Erfolgsrezept des Trios sind sich die Bandmitglieder einig, und fast im Chor kommt: „Kleine Bühne – großer Sound.“ Das gelte für Kneipe, Klub und Keller und eben für die Musiknacht. Hier könnten sie sich noch mehr Auftritte in der Region vorstellen. Eigene Stücke müssen nicht sein, das Individuelle ergebe sich schon, wenn die Coversongs von Playbacks, Elektronik-Zauber, kreischenden E-Gitarren und Soundteppichen auf Akustik unplugged umarrangiert werden. Man darf gespannt sein auf die großen Klänge auf der kleinen Bühne im Café Conte, Montfortstraße 5.