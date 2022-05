Corona verändert Hilfsbedürftigkeit: Einigen Kindern im Kreis fehlt es an Kleidung und Essen

Die Bedarfe sind nicht weniger geworden und die Ziele immer noch die selben. Seit Herbst 2019 setzt sich der Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ (Sitz in Hungersberg/Meckenbeuren) für hilfsbedürftige Kinder ein. Und doch hat sich in diesen fast drei Jahren in der Arbeit des Vereins so manches geändert, wie Vorsitzender Bernhard Wagner jüngst auf der Hauptversammlung sowie auf Anfrage der SZ erläutert.

Sind doch zwei der knapp drei Jahre des noch jungen Vereins durch Corona geprägt gewesen. „Normale Hilfsaktionen“ machten anfangs den Schwerpunkt aus, fasst Wagner unter diesem Begriff Lagerungshilfen oder Behandlungen zusammen. In der ersten Coronazeit waren vor allem technische Hilfsmittel für den Online-Unterricht gefragt – gerade bei schwerkranken Kindern, die nicht mehr zur Schule durften.

So belastend wirkte sich die Corona-Pandemie auf die Menschen aus, unterteilt nach Altersgruppen.

Bedrückend empfindet der Vorsitzende die Beobachtung aus jüngerer Vergangenheit, dass es Kindern an Grundbedarf wie Nahrung und Kleidung mangelt, da die alleinerziehenden Mütter aufgrund von Kurzarbeit oder Krankheit nicht mehr das Geld dafür hatten – „und das hier im Bodenseekreis“, schüttelt er den Kopf.

Unter anderem finanzierte der Verein eine Lagerungshilfe für einen schwerstbehinderten Jungen und die osteopathische Behandlung eines schwerstbehinderten Mädchens, für das die Krankenkasse diese Leistungen nicht übernehme sowie den Grundbedarf für einen Jugendlichen, dessen alleinerziehende Mutter aufgrund von Corona in Kurzarbeit musste.

„Es zeigte sich, dass gerade in der Pandemie viele Kinder hilfsbedürftig waren und so die einfache und schnelle Hilfe des Vereines dringend notwendig war. Dies ist Ansporn, weitere Mitglieder und Spender zu gewinnen, um hilfsbedürftigen Kindern hier in unserer Heimatregion Bodensee-Oberschwaben helfen zu können“, fasst Wagner seine Erfahrungen zusammen. Sein Dank gilt dem Vorstandsteam und allen Mitgliedern und Spendern für die geleistete Arbeit.

Kindertrauergruppen helfen beim Verlust eines nahen Angehörigen

Die konkrete Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder in der Region machte 2021 aber nur einen Teil der Aktivitäten von „Musik hilft Menschen der Region“ aus. Zu nennen ist zudem, dass die Kindertrauergruppe Bodensee finanziert wurde. Oder dass ein Programm zur Spracherkennung für Behinderte erworben wurde, das der Diagnostik für sprachbehinderte Kinder dient.

Und auch für 2022 reißen die Pläne nicht ab. So laufen gerade Gespräche zur Gründung und Finanzierung von Kindertrauergruppen in Sigmaringen und Bad Saulgau, in die auch die ambulanten Kinderhospizdienste einbezogen werden. In Überlingen wurde eine solche Trauergruppe für Kinder neu gegründet, die den Verlust eines nahen Angehörigen erlitten haben. Sie finanziert und begleitet der Verein ebenso wie die Kindertrauergruppe Friedrichshafen.

Benefizkonzert steigt im Herbst in Kressbronn

Weitere Aktionen sind in der Vorbereitung. Weit gediehen ist dabei ein Vorhaben, das bei Bernhard Wagner Vorfreude auslöst. Am 27. Oktober veranstaltet „Musik hilft Menschen der Region“ in Kressbronn ein Benefizkonzert zusammen mit dem dortigen Kulturamt. Aufspielen wird dann das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg – und erneut hilft Musik dann Kindern in der Region.