Traumwetter bei Schneeschuhwanderung auf den Burstkopf

Der TSV Meckenbeuren hat am vergangenen Samstag 14 Teilnehmer zur Schneeschuhwanderung nach Balderschwang mitgenommen. Die Bedingungen waren optimal, massenhaft Schnee und kein Wölkchen am Himmel, berichtet der Verein in einem Schreiben. Sobald die Schneeschuhe angeschnallt waren ging es nach oben – Ziel war der Burstkopf. Der Aufstieg sei eine schweißtreibende Angelegenheit gewesen, aber für die Aussicht am Gipfel habe sich das auf jeden Fall gelohnt, heißt es. Oben angekommen legten die Wanderer eine kleine Rast ein. Danach ging es zum nächsten Ziel, der Burgl-Hütte. Hier war eine kurze Einkehr geplant. Der Abstieg von der Hütte gestaltete sich kurzweilig. Ob querfeldein über freie Tiefschneeflächen oder durch den Wald auf nicht gekennzeichneten Wegen, da die Schilder zum Teil bis oben eingeschneit waren, alles war geboten, schreibt der Verein. Aber nichts desto trotz kamen die Teilnehmer ans Ziel und konnten sich über diesen herrlichen Tag auf Schneeschuhen freuen. Foto: TSV