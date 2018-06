Totalschaden: Auf der B 30 kracht’s

Auf der B 30 ist es am Mittwochvormittag gegen 8.40 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen gekommen, wie die Polizei mitteilt. Eine 47-jährige Renault-Fahrerin wollte von Kehlen kommend auf die Bundesstraße nach links in Richtung Ravensburg einbiegen und übersah hierbei einen aus Richtung Ravensburg kommenden 22-jährigen Lkw-Fahrer. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.