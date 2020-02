Die Frauenselbsthilfe Krebs lädt am Montag, 2. März, in Zusammenarbeit mit dem Verein „Stark gegen Krebs“ zu einer besonderen Veranstaltung ans Gleis 1 ein: Die Schauspieler Oscar U. Ehrlich und Marc Ermisch führen ab 19 Uhr das Stück „Tot aber glücklich“ (Das Spiel des Lebens) auf. Der Eintritt ist frei.

Der monatliche Gruppenabend der Frauenselbsthilfe aus Tettnang und Meckenbeuren hat dann einen außergewöhnlichen Rahmen. Besonders ist zum einen, dass auch Nichtbetroffene, Freunde, Verwandte und alle am Thema Interessierte eingeladen sind.

Besonders ist aber auch, was die beiden Schauspieler Oscar U. Ehrlich und Marc Ermisch im Kulturschuppen aufführen – nämlich das Zwei-Personen-Stück „Tot aber glücklich“ (Das Spiel des Lebens).

Das Stück wird rund 45 Minuten dauern, und im Anschluss gibt es eine offene Besprechung zu dem Thema.

Eine kurze Inhaltsangabe: Ein Mann erwacht im Garten seiner Kindheit und hat keine Ahnung, wie er dort hingekommen und was genau passiert ist. Ein anderer Mann macht ihn darauf aufmerksam, dass er gestorben ist. Für den Toten ein Schock. Aus dieser Ausgangsposition entwickelt sich ein spannender, lustiger und anrührender Dialog über die Sinnhaftigkeit des Lebens und wie diese aussehen könnte, damit man am Ende seines Lebens sagen kann: „Ich bin tot, aber glücklich.“ Tot aber glücklich“ ist ein philosophisches Zwei-Personen-Stück, das als Impulsgeber dienen soll, sein eigenes Leben zu reflektieren und eine persönliche „Standortbestimmung“ vorzunehmen. „Wo stehe ich? Will ich das alles eigentlich? Stimmt meine Work-Life-Balance?“ Fragen, die man sich regelmäßig stellen sollte, bevor man in der Burn-Out-Falle sitzt, heißte s in der Vorschau.

Abseits der Gruppenabende finden gemäß dem Motto der Frauenselbsthilfe „Wir bewegen“ Lauftreffs statt. „Reden und bewegen“ sind sie überschrieben. Stets mittwochs ist um 9.30 Uhr Treffpunkt am Wanderparkplatz Schäferhof, um auf etwa vier Kilometern bei moderatem Tempo der Bewegung und dem Austausch angemessenen Platz zu geben. Gerne werden auch individuelle Termine vereinbart.