Tom Lehel entführt die Kinder in das „Land der Träume“

„Was würdet ihr machen, wenn ihr im Land der Träume aufwachen würdet“, fragte Tom Lehel seine jungen Zuhörer am Donnerstag in der Gemeindebücherei. Büchereileiterin Judith Tinnacher hatte in diesem Jahr die ersten und zweiten Klassen der Eugen-Bolz-Schule Brochenzell und der Wilhelm-Schussen-Schule Kehlen zu einer musikalischen Lesung eingeladen.

Tom Lehel las in dieser Veranstaltung aus seinem Buch vor, zeigte die Bilder aus dem Buch per Beamerprojektion und erzählte viel über die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte des Projekts „Land der Träume“ – angefangen bei der Idee, über die Produktion von Buch und Hörspiel, die Konzeption der Lesung bis hin zum Musical. Sein junges Publikum war ganz nah dran an dem „Mann mit der Brille obendrauf“, den viele aus dem Fernsehen kennen.

Die Kinder erfuhren nicht nur etwas darüber, wie all die verschiedenen Medienformen entstehen, sie hörten auch die fantastische Geschichte, die ihnen die Angst vor dem Einschlafen nimmt, positive Werte vermittelt, ihre Fantasie fördert und viel über die Bedeutung von Freundschaft erzählt. „Diese Lesung kann auch für Kinder, die überwiegend das Medium Fernsehen nutzen, ein neuer Zugang zum Buch sein“, wusste Büchereileiterin Judith Tinnacher. „Spielerisch vermittelt Tom Lehel Medienkompetenz und trägt zur Leseförderung bei“, freute sich Judith Tinnacher über diese Lesung im Rahmen der Frederick-Tage. „Auch die Lehrerinnen waren von der Geschichte begeistert und so wird das Kinderbuch wohl auch seinen Weg ins Klassenzimmer finden, wie eine Lehrerin im Anschluss an die Lesung verkündete.“ Tom Lehel ist Musiker, Sänger, Entertainer und Comedian, seit 20 Jahren kennt man ihn aus dem Kinderkanal und dem ZDF mit den Sendungen „Tabaluga tivi“ oder „TanzAlarm“. Sein „Lesecal – Tom Lehels Land der Träume“ wird vom Bundesverband Leseförderung empfohlen.

Mit seiner musikalischen Lesung „Im Land der Träume“ hat er in ganz Deutschland in vielen Schulen und Bibliotheken Kinder begeistert und knüpft an diese positive Erfahrungen mit seinem neuen Buch „DU DOOF?! – Auch ich wurde gemobbt“ an. „DU DOOF“ ist das Buch zum Projekt „Laut für starke Kinder“ und seiner Stiftung „Mobbing stoppen – Kinder stärken“. Das neue Musikvideo zu diesem Projekt gab Tom Lehel den Kindern noch als Zugabe zum Abschluss der Lesung mit auf den Weg.