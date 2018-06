Tolle Fasnetstimmung trotz Trump

Hoch her ist es bei der Frauenbundfasnet im Gemeindesaal in Meckenbeuren gegangen. Gemäß dem Motto „Im wilden Westen“ eröffneten die Frauen mit dem Lied „Komm, hol das Lasso raus“ den Nachmittag. Stimmung und Schwung in den Saal brachten zudem die Jugendgruppe, die „Line-Dance-Gruppe“, drei Akteure der Meckenbeurer Laienspieler und zahlreiche Programmpunkte.

Als Highlight konnte Moderatorin Maria Müller den Präsidenten der Vereinigten Staaten – obwohl nicht vom Frauenbund eingeladen – begrüßen. „Ich bin de Trump, Trump, Trump aus der Pfalz, doch Meckas Frauenbund steht mehr als ich im Glanz. Die Fraue kommet überall groß raus, doch jetzt ist´s damit aus.“ Doch die Antwort der Frauen kam promt: „Dieser Trump, Trump, Trump aus der Pfalz, ischt übrig wie en Kropf im Hals. Mir losset uns von dem it unterkriage. Der ka uns it kommandiere.“ gä/Foto: Karl Gälle (gä)