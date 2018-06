Mit brachialer Gewalt haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 30. Mai, bis Freitag, 1. Juni, ein Toilettenhäuschen demoliert, das auf einem Spargelfeld an der Pfingstweider Straße aufgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben kann, möge sich unter der Telefonnummer 07542/94 32 20 an den Meckenbeurer Polizeiposten wenden.

Mehr zum Thema Meckenbeuren Unbekannte beschädigen Ahorn