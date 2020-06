Tobias Ullrich wird neuer Co-Trainer beim SV Kehlen

Auch wenn auf dem Spielfeld derzeit nur Training nach „Corona-Style“ stattfindet, bastelt Thomas Büchelmaier, Teammanager des Fußball-Landesligisten SV Kehlen, kräftig an der Mannschaft für die kommende Saison. Zwar ist der Beginn der neuen Spielzeit noch unbekannt – die Gesichter werden aber zunehmend klar. Nach der Verlängerung mit Cheftrainer Bernd Reich ist nun auch der Co-Trainer verpflichtet: für den scheidenden Damir Alihodzic, der sich zu einem anderen Verein als Cheftrainer verabschiedet, übernimmt Tobias Ullrich. Das teilt der Landesligist mit.

Der 27-Jährige ist in Kehlen kein Unbekannter: Bereits in der Saison 2012/13 stand der 1,93-Meter-Hüne im Kehlener Tor – der Trainer hieß damals bereits Bernd Reich. Ullrich kam aus dem Juniorenbereich des FV Ravensburg nach Kehlen, ein Jahr später verabschiedete er sich zum FC Wangen in die Verbandsliga. Zwei Jahre danach schloss er sich dem TSV Berg an, mit welchem er in der Verbands- und Landesliga erfolgreich war.

„Im Winter 2019 musste ich leider meine aktive Fußballer-Karriere wegen einer Knieverletzung beenden. Danach habe ich meine Trainerausbildung abgeschlossen und war bereits als Co-Trainer und Torspielertrainer in Berg tätig“, wird der neue Co-Trainer in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Tobias Ullrich möchte die Zusammenarbeit mit Bernd Reich in Kehlen nutzen, um Erfahrung zu sammeln. „Natürlich möchte ich so viel wie möglich lernen, ich möchte aber auch meinen Input, den ich aus meiner Erfahrung als Spieler und Trainer einbringen kann, an die Mannschaft weitergeben.“

Cheftrainer Bernd Reich hatte den SV Kehlen vor Saisonbeginn von Michael Steinmaßl übernommen. Nach einem schwachen Saisonstart ist die Mannschaft durch einen kurzen Erfolgslauf bis ins Mittelfeld der Landesliga geklettert. Zum Zeitpunkt des Corona-Stopps stand der SVK auf Platz 10.