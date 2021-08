Tipps für Kanten, Kurven und Kreisel

Zielgenau anhalten, wie an einer Kreuzung. „Da kann ich auch nicht bis in die Mitte fahren“, erklärt Dieter Friesewinkel den Teilnehmern beim Fahrradtraining, warum die Vollbremsung eine wichtige Übung ist. Das Fahrradtraining, dass die Scuderia Humpis im Rahmen des Ferienprogrammes auf dem Hof der Wilhelm-Schussen-Schule anbietet, war auch in diesem Jahr ausgebucht.

„Sicher wird der Straßenverkehr nur, wenn sich Radfahrer und Autofahrer an die Verkehrsregeln halten“, findet Dieter Friesewinkel, der mit seinem Automobilclub Scuderia Humpis alljährlich antritt und mit Kindern und Jugendlichen sicheres Radfahren zu üben. Früher veranstaltete der Motorsportclub eine Oldtimer Ralley. Da auch die jährliche Ausfahrt das letzte Mal ausfallen musste, wäre Zeit für die Fahrradturniere, die die Scuderia Humpis den Schulen in Zusammenarbeit mit dem ADAC für Fünftklässler anbietet. Doch momentan ist die Nachfrage der Schulen gering, hat Friesewinkel festgestellt – obwohl manchem Radfahrer die Verkehrsregeln wohl nicht so geläufig sind.

„Wenn ich sehe, dass über einen Zebrastreifen geradelt wird, rege ich mich auf“, hat seine Vereinskameradin Kerstin Klimpel auch gleich ein Beispiel parat. „Das lernen manche Kinder schon falsch von ihren Eltern“, vermutet sie. „Das erste, was wir kontrollieren ist der Fahrradhelm“, erzählt Friesewinkel. Im Ferienspiel-Fahrradparcour trainiert jede Aufgabe etwas für die Praxis. Enge Kurven müssen gefahren und punktgenaue Vollbremsung geschafft werden. Eine dicke Bohle simuliert im Training eine Bordsteinkante oder ein Schlagloch. Holzklötze markieren einen engen Kreisverkehr. Den müssen die Teilnehmer auch langsam befahren können, ohne anzuecken. Schauen ob der Weg frei ist und nicht einfach hineinschießen, heißt die Aufgabe beim Einfahren in den Kreisel oder auf eine Straße. Setzt der Nachwuchs-Radfahrer seinen Weg im Gleichgewicht, auch wenn er sich dabei umschauen muss? Eine gute Übung für die Balance ist auch die Slalomstrecke zwischen den rotweiß gestreiften Verkehrshütchen. An einer anderen Stelle müssen die Teilnehmer eine Zahl ablesen, die am Rad der Stecke auftaucht. Wer sich im Straßenverkehr sicher bewegen will, muss auch im Blick haben, was neben ihm geschieht.

Die Älteren müssen beweisen, dass sie ihr Fahrrad auch mit einer Hand am Lenker sicher im Griff haben. „Sonst kann man keine Handzeichen beim Abbiegen geben“, erklären die Trainer den Sinn der Übung.

„Versuchs noch mal, du schafft das“, spornt Friesewinkel die Kinder an. Die üben begeistert im Trainingsparcours. Als alle gut durchkommen, heißt es Start frei für die zwei Wertungsläufe. „Geschwindigkeit zählt nicht. Wichtig ist, dass ihr alles richtig macht“, bremst Friesewinkel die Eiligen

Das Ergebnis kann sich an diesem Morgen sehen lassen. „Es gab so viele erste Plätze wie noch nie“, verkündet Kertin Klimpel von der Scuderia Humpis den Kindern. Immerhin acht der siebzehn Teilnehmer in dieser Gruppe absolvieren den Parcours in beiden Wertungsrunden völlig fehlerfrei und nehmen stolz eine Goldmedaille mit nach Hause.