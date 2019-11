Tipps für das müllfreie Leben – inklusive Roggenmehl als Haarshampoo

Angefangen hat alles mit einer dreimonatigen Reise nach Indonesien. Amelie Prokop ersetzt Shampoo und Duschgel durch Seifenstücke, ärgert sich über den in Indonesien haufenweise herumliegenden Plastikmüll und endeckt: „Mir reicht, was in meinen Rucksack passt.“ Heute benutzt die Meckenbeurerin Roggenmehl als Haarshampoo und gehört mit ihrem Partner, zu den „Zero Waste“ Haushalten, die das müllfreie Leben für sich entdeckt haben. Bei einem Vortrag in der Bücherei gab sie Tipps und Erfahrungen weiter.

Der Tisch, den Amelie Prokop für ihren Vortrag im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit gedeckt hat, enthält viel, was schon bei ihrer Oma im Schrank war: Weckgläser mit selbstgemachten Getreidemischungen, mit geschredderten Kastanien oder Natron und Speisestärke, Flaschen mit Zitronensaft und Obstessig, Tee-Ei statt Tee-Beutel oder die hölzerne Spülbürste mit Wechselkopf.

Bewusster Konsum vermeidet viel Müll, findet Amelie Prokop. Erste Regel für ein müllfreies Leben „Refuse“: „Lehnen Sie ab, was Sie nicht brauchen“, fordert die Müllvermeiderin. Dazu gehören für sie unerwünschte Werbung im Briefkasten oder vielleicht auch nur ein Strohhalm im Cafe Latte. „Reduce“ heißt: Nur noch behalten, was wirklich gebraucht wird. „Als ich aus Indonesien zurückkam, habe ich erst einmal meinen Kleiderschrank ausgemistet“, erzählt die junge Frau. „Verkaufen, tauschen oder verschenken“, rät sie. Bleiben vor dem Urlaub Lebensmittel übrig, können die über „Fairteiler“ Obdachlosen zu Gute kommen.

„Re-use“ heißt für Prokop reparieren statt wegwerfen oder Gebrauchtes statt Neues kaufen. Als Vorratsbehälter stehen alte Gemüse- und Marmeladegläser in ihrem Schrank. „Recyclen“, eine ordentliche Mülltrennung und „Rot“, das Kompostieren von Küchenabfällen, steht ebenfalls auf dem Programm. Das geht ihrer Ansicht nach auch in der Etagenwohnung – mit einer „Wurmkiste“. „Riecht überhaupt nicht“, findet Prokop. Die Kiste, unter deren Deckel Würmer Essensreste zerlegen, dient als Hocker im Wohnungsflur. Die Würmer mögen es warm und sollten im Winter nicht auf den Balkon verbannt werden.

Gläser mitbringen zum Einkauf

Müll vermeiden macht bei Amelie Prokop auch an der Badezimmertür nicht halt. In den Sicherheitsrasierer aus Metall können immer wieder hauchdünne Rasierklingen eingelegt werden. Statt Papiertaschentüchern kommen Stofftaschentücher wieder zu Ehren. Das „Handbidet zum Drücken“ plus selbstgenähtem Läppchen zum Abtrocknen ersetzt das Toilettenpapier.

Mit den Besuchern in der Bücherei rührt Amelie Prokop nach dem Vortrag Deo aus Sheabutter, Kokosöl, Natron und Speisestärke. Zitrone, Lavendel oder Teebaumöl wirken antibakteriell und sorgen für eine individuelle Duftnote.

Gewaschen wird mit einem Absud aus geschredderten Kastanien, beim Putzen helfen Essig und Zitronensäure.

Die Veganerin Amelie Prokop kauft bewaffnet mit Gläsern, Dosen und Stoffbeuteln, hauptsächlich auf Wochenmärkten und in „Unverpackt Läden“. Das mitgebrachte Mehrweggebinde darf der Einzelhändler zwar nicht über die Theke nehmen, füllt es aber, so Prokop, auf der Theke mit Wurst oder Käse oder Tofu.

Wenn Prokop doch mal im Supermarkt kauft, trägt sie Obst und Gemüse in Netzen und Beuteln heim. „Wenn daran die Klebeetiketten aus dem Supermarkt nicht halten wollen, klebt sie die ausgedruckten Preisschilder einfach an den Einkaufswaren. „Mutig sein und fragen“, ist ihre Strategie an der Supermarktkasse.

Es muss aber nicht gleich die Null-Müll Strategie sein. „Auch kleine Schritte sind ein guter Anfang“, findet Amelie Prokop.