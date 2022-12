Tieren in Not helfen – für Rapper Shahri eine Herzenssache

Wer mehr zu dem Hanföl wissen will: Unter der Adresse des Onlineshops (CBD Hanföl – Mariohana CBD (deinmariohana.de)) gibt es neben Informationen zum Produkt auch „unsere Geschichte“, bei der Shahri schildert, wie er auf die Idee kam.

Mit seinem Hund „Lion“ ist Rapper Shahri im Video zu dem Song „Eau de Criminel“ zu sehen. Dass seine Tierliebe von klein an weit über den eigenen Vierbeiner hinaus reicht, hat der vielfältig mit Meckenbeuren verbundene Musiker jüngst unter Beweis gestellt.

Im Tierheim in Friedrichshafen überbrachte er eine 500-Euro-Spende und ein Set seines Mariohana CBD Öls, das er seit dem Herbst online anbietet und das auch für Tiere geeignet sei. Doch auch musikalisch gibt es positive Neuigkeiten.

Dies zum einen in der Rückschau: Als besonderer Tag bleibt Shahri der 22. Juli in Erinnerung, als er mit seiner Single „Eau de Criminel“ auf Platz 4 der iTunes Charts stand.

„Das kam völlig unerwartet“, sagt der 27-Jährige, der im Sommer zusammen mit Oma Christel Schmid auf TikTok durchgestartet war. Die Großmutter seiner Managerin Yvonne Sauer wohnt in Brochenzell und ist für Shahri zu einer Art „Ersatz-Oma“ geworden.

Mit „Einsam“ blickt Shahri in die eigene Vergangenheit

Aber auch der Ausblick hat ein festes Datum im Visier – steht doch fest, dass am 26. Januar die neue Single „Einsam“ veröffentlicht wird. Dies um 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal „Shahri Official“.

Digital wird sie als Single im gleichen Moment überall erhältlich sein. Verraten sei schon, dass es bei „Einsam“ auch um die Vergangenheit von Shahri geht, sich der Text auf eine wahre Begebenheit bezieht.

Mit Hund Lion bei der Spendenübergabe vor dem Pfötchen-Café: Carola Fuchsloch, Thomas Böhlich und Shahri. (Foto: rwe)

Zuvor war es dem 1994 in Pakistan Welt geborenen und mit fünf Jahren mit der Familie nach Deutschland geflohenen Shahri wichtig, mit seinen Möglichkeiten die kalte Jahreszeit für Tiere in Not etwas erträglicher zu gestalten.

Bei einem Treffen im Tierheim in Friedrichshafen (gegenüber der Messe) überbrachte er der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Friedrichshafen, Carola Fuchsloch, und ihrem Stellvertreter Thomas Böhlich die Spende über 500 Euro.

Neue Qualität mit „3-Zonen-Katzenhaus“

Mit im Gepäck hatte Shahri ein Set seines Mariohana CBD Öls. „Es ist komplett frei von Terpenen und THC (Tetrahydrocannabinol) und mit knapp zwölf Prozent CBD Anteil zertifiziert für Mensch und Tier anwendbar“, bewarb er es mit guten Erfahrungen, die er bei der Anwendung mit verschiedenen Hunden und Katzen, aber auch bei Bekannten gemacht habe, die unter einer Schlaf-Angststörung leiden.

Wir merken zunehmend, dass Leute in Not kommen. Carola Fuchsloch, Tierschutzverein Friedrichshafen

Speziell Katzen sind in letzter Zeit viele im Tierheim aufgenommen worden. Um die 100 sind es derzeit, denen ein Umbau zugute kommt, in den auch Shahris Betrag fließen soll. Aus den eher nüchternen Katzenhäusern wird ein Lebensbereich, der als „3-Zonen-Katzenhaus“ Kontur und Anmut gewinnt.

Tierheime ächzen unter Vielzahl der Notfälle

„Wir haben viele Notfälle derzeit“, weist Carola Fuchsloch auf eine allgemein schwierige Lage hin. Für die Tierheime treffe zweierlei zusammen, so ihre Einschätzung – zum einen, dass die seit 22. November geltende Gebührenordnung mit höheren Kosten für den Tierarztbesuch sich bemerkbar macht.

Zum anderen sei spürbar, dass Tiere nicht in Notunterkünfte mitgenommen werden dürfen, auf die jedoch immer mehr Menschen angewiesen seien. „Wir merken zunehmend, dass Leute in Not kommen“, sagt Carola Fuchsloch. Samt der Folge: „Dann fallen vielfach die Tiere durchs Raster.“

Umso erfreuter waren beide über die Spende. In der Frage, für welche Tiere sich die Öle eignen, werden sich die Verantwortlichen mit dem Tierarzt abstimmen, haben sie zugesichert.