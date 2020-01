Thomas Lämmle aus Waldburg berichtet über seine Solo-Besteigung von zwei Achttausendern

„7 x 8000 – Halbzeit nach Makalu & Lhotse“ ist die Multimediashow überschrieben, bei der der Waldburger Thomas Lämmle am Donnerstag, 13. Februar, über seine Solo-Besteigung von Makalu und Lhotse berichtet. Er tut dies ab 19.30 Uhr bei Baumhauer Outdoorsport im Meckenbeurer Gewerbegebiet in der Käthe-Paulus-Straße am Flughafen. Im Mai 2018 ist es Lämmle laut Pressemitteilung gelungen, zwei Achttausender innerhalb einer Woche zu besteigen – und zwar solo, ohne Sherpa und ohne Zusatzsauerstoff: Am 13. Mai erklomm Lämmle den 8475 Meter hohen Makalu und am 21. Mai den 8516 Meter hohen Lhotse. Damit hat er sieben der 14 Achttausender ohne Sauerstoff bestiegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Außderdem berichtet Lämmle von seinen Besteigungen des Everest, Cho Oyu, Shisha Pangma, Manaslu und Gasherbrum 2. Karten gibt es bei Baumhauer Outdoorsport (und begrenzt an der Abendkasse) zu zehn Euro. Weitere Infos online unter www.baumhauer-sport.de.