Thin Mother spielt bei der Oldie-Night im Kulturschuppen am Gleis 1

Meckenbeuren (sz) - Beatles, Stones, Pink Floyd, Deep Purple: Die Cover-Rockband Thin Mother aus Tettnang spielt seit 1974 alle Songs, die schon damals gefallen haben. Auch heute noch rockt die Band mit ungebremster Power. Wer will, kann sich davon am Freitag, 5. Oktober, überzeugen. Ab 20 Uhr spielt die Band im Kulturschuppen am Gleis 1, wie der Kulturkreis mitteilt. Es ist teilweise bestuhlt. Karten sind zu zwölf Euro (Abendkasse 14 Euro) bei Schreibwaren Gesser erhältlich. Archivfoto: ah