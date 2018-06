Thin Mother hinterlassen selige Gäste

Wenn im Kulturschuppen am Gleis 1 die Stühle hochgestellt werden, die Gäste geeint und ungeduldig mit strahlenden Augen zur Bühne schauen, dann sind Yogo Holz, Dieter Grupp, Bernhard Rudert, Hermann Döser, Ebo Hösch und Wolle Locher am Werk. So war‘s auch am Samstag im Kulturschuppen, als Thin Mother Cover-Rock vom Feinsten ablieferte.

Kein Wunder, dass die Fangemeinde nach 42 Jahren Bandgeschichte groß ist und mit dem ersten Ton von Null auf Hundert loslegt. Queens „We will rock you“ war ebenso ein Muss wie Status Quos „Rockin‘ all over the World“ oder Songs von den Rolling Stones, Beatles und Deep Purple. Da war der Herzschlag höher, und der Puls begann zu flattern, aber Aufgeben war überhaupt keine Option – nicht auf der Bühne und schon gar nicht auf der Tanzfläche. (wie)