Theo Thesing liest Weihnachtsgeschichten

„Was hat der Heilige Josef mit dem Gold gemacht?“, so lautet der Titel des neuesten Büchleins von Theo Thesing. Einen besseren Termin als die Vorweihnachtszeit hätte sich der Autor für die Vorstellung seiner Weihnachtserzählungen nicht wählen können. Alle Jahre feierten die Menschen aus unterschiedlichen religiösen oder auch aus vertrauten kulturellen Gewohnheiten heraus Weihnachten, so Theo Thesing. Zu den lieb gewonnenen Traditionen gehöre dabei auch das Lesen oder Vorlesen von Geschichten.

Und so sind es Geschichten rund um Weihnachten, nicht tragend ernst, aber humorig und dennoch zum Nachdenken anregend, die der Diplompädagoge in seinem gut hundertseitigen Büchlein erzählt. Mit der Titelgeschichte „Was hat der Heilige Josef mit dem Gold gemacht?“ wird das Ganze denn auch so recht spannend. Die Sternsinger sind in dieser Geschichte unterwegs und der kleine Sternträger macht sich so allerlei Gedanken über das geschenkte Gold. „Die drei Könige damals, mit Gold, Weihrauch und Myrrhe, sie waren doch reich und haben sich sicher nicht lumpen lassen“, so einer der kindlichen Gedanken des Sternträgers. Wozu hat Josef damals das Gold wohl verwendet? Für die Flucht nach Ägypten, für die Unterkunft oder gar als Gabe an die armen Hirten? Gedanken eines Kindes, ernst wie nachdenklich und auch in der heutigen Zeit aktuell. Auch in den anderen Geschichten erzählt Theo Thesing über Weihnachten und das Fest der Liebe.

Die insgesamt 13 in dem neuen Büchlein zusammengefassten Weihnachtserzählungen sind, so der Autor, in den letzten fünf Jahren entstanden und verstreut in seinen Büchern veröffentlicht. Immer wieder sei er jedoch bei seinen Lesungen in Schulen, Vereinen oder Seniorengemeinschaften gebeten worden, die Kurzgeschichten gesammelt herauszugeben. Denn gerade zur Zeit der Advents- und Weihnachtsfeiern seien solche Geschichten begehrt. Der Autor Theo Thesing wurde 1948 geboren und lebt seit 1980 in Meckenbeuren. Seit seiner Pensionierung im Jahre 2006 schreibt Thesing Erzählungen, Kurzgeschichten und leitet Literaturkreise. Als Gast der Aktion Lesebrille liest er aus seinen Erzählungen.

Im Zuge der Aktion Lesebrille stellt Theo Thesing sein Buch „Was hat der Heilige Josef mit dem Gold gemacht?“ vor am Montag, 1. Dezember, um 15 Uhr in den Lebensräumen für Jung und Alt in Meckenbeuren.