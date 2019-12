Themen im TA: Hier Hühnerstall, dort Haus für Senioren

Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt findet am Mittwoch, 11. Dezember, um 16.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Beginnen wird die Tagesordnung mit der Berichterstattung der Vorsitzenden Elisabeth Kugel.

Bei den Baugesuchen geht es zunächst um Anträge für den Rebenweg (Neubau einer Doppelgarage), den Büfangweg (Anbau eines Einfamilienhauses an ein bestehendes Gebäude) und Eichelen in Reute. Hier sind der Umbau und die Erweiterung eines Wohnhauses beabsichtigt.

Auf mehreren Grundstücken in der Siggenweilerstraße will die Stiftung Liebenau Hinweisschilder und Werbeanlagen errichten – nach dem Abbruch von Beschilderungen. Dabei handelt es sich um eine geänderte Planung. Für die Säntisstraße in Meckenbeuren ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses auf zwei Grundstücken beantragt. Drei Bauanträge beziehen sich auf Flächen in Brochenzell – so für die Faberstraße die Errichtung eines Wohnhauses für Senioren mit Arztpraxis. Im Forellenweg geht es um den Bau eines Kleintierstalles (Hühner) – als Antrag auf Abweichung/Ausnahme/Befreiung. Hinzu kommt eine Voranfrage aus dem Baugebiet Furtesch: „Errichtung eines Sechs-Familienhauses mit zwölf Stellplätzen“ ist ihr Inhalt. Den Schluss der Sitzung bilden Stellungnahmen, Vergaben, Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen.