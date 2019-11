Thema Organspende: Wem gehört ein Herz

Im evangelischen Gemeindehaus ist am Dienstag im dritten und letzten Teil der Veranstaltungsreihe „Wem gehört mein Herz?“ ein besonderer Film im Mittelpunkt gestanden.

In Palästina feuern israelische Soldaten auf den zwölf Jahre alten Ahmed Khatib, weil sie das Spielzeug-Gewehr des Jungen für eine echte Waffe halten. Im Krankenhaus kann nur noch der Hirntod des Jungen festgestellt werden. Ein Krankenpfleger spricht Ahmeds Vater Ismael auf eine Organspende an. Die Familie Khatib stimmt zu und rettet so Kindern in Israel das Leben. Ahmeds Herz geht an ein drusisches Mädchen. Ein Beduinenjunge und die Tochter eines strenggläubigen Juden bekommen die Nieren. Ein Dokumentarfilm zeigt, wie es der palästinensischen Familie des Spenders und den Familien der Organempfänger geht. Zwei Jahre nach der Spende besucht Ismael Khatib drei Familien, die Organspenden bekommen haben. Der Film zeigt freundschaftliche und teilweise problematische Begegnungen.

„Wir haben ja Frieden und trotzdem Schwierigkeiten mit der Organspende“, sagt eine Zuschauerin betroffen, als Gemeindereferentin Martina Andric-Röhner nach dem Film zum Gedankenaustausch einlädt. Eine andere Frau findet die Entscheidung des Vaters gigantisch: „Es ist unglaublich, was der Mann gemacht hat.“ Martina Andric-Röhner war besonders von der Arbeit des Krankenpflegers bei der Vermittlung der Organspende beeindruckt: „Er war grandios in seiner Sensibilität“, findet sie. Die Gemeindereferentin hat mit Pfarrer Josef Scherer, Klinikseelsorger Thomas Borne und Pfarrer Peter Steinle das Thema als ökumenische Veranstaltungsreihe rund um den Buß- und Bettag geplant.