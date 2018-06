Thema Demenz steht im Mittelpunkt bei Gottesdienst und Fotoausstellung in St. Maria

Drei Tage nach dem Welt-Alzheimertag gestaltet die kirchliche Sozialstation Tettnang (zuständig für Tettnang, Neukirch, Meckenbeuren) einen Gottesdienst in St. Maria Meckenbeuren, der das Thema Demenz in den Mittelpunkt stellt. Um 10 Uhr beginnt die Feier mit Diakon Michael Hagelstein, im Anschluss wird gegen 11 Uhr im Eingangsbereich der Kirche die Fotoausstellung „Wo du gehst, da will auch ich hingehen“ eröffnet. Cordula Geiger wird dabei eigene Gedanken sowie Gedichte von Herbert Bell aus Götzis einbringen und das Veeh-Harfen-Ensemble der Musikschule Tettnang (Leitung Susanne Möhrle) die Eröffnung umrahmen.

Die Fotoausstellung war auf den Herbst 2016 hin konzipiert worden, als in Tettnang das Zehnjährige der Demenzbetreuungsgruppe begangen wurde, die von der Kirchlichen Sozialstation getragen wird. „Demenz mit Fotografie darzustellen und damit auch zu würdigen“ war das Anliegen des Leitungsteams der Sozialstation, das sich mit Fotografin Christa Thoma aus Friedrichshafen dazu auf den Weg machte - mit großer Überzeugungskraft ausgestattet und einig in dem Leitsatz: „Es sollte in unserer Zeit niemand das Gefühl haben, sich für diese Krankheit entschuldigen oder gar verstecken zu müssen.“

„Wichtig ist uns das offene Ohr“, sagt Cordula Geiger als Demenzbeauftragte. Was zum einen den Umgang mit dem an Demenz Erkrankten meint, aber auch die Suche nach Ehrenamtlichen, die sich einbringen wollen. Möglich ist dies als Betreuerin für die Demenz-Betreuungsgruppe, die sich stets donnerstags von 14 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus Tettnang trifft. Auch für den Fahrdienst, der die Teilnehmer dorthin bringt respektive sie von dort abholt, werden noch Helfer gesucht. Oder auch für die Nachbarschaftshilfe, die „in der Häuslichkeit“ unterstützt. Was durchaus auch nur ein Nachmittag sein kann oder eine Assistenz beim Mittagessen - alles Vereinbarungssache. Fest steht hingegen, dass alle Ehrenamtlichen die geläufige Aufwandsentschädigung erhalten.

Zu sehen ist die Fotoausstellung „Wo du gehst, da will auch ich hingehen“ (zitiert aus dem Buch Ruth) in der Kirche St. Maria eine Woche lang bis 1. Oktober. Sie bildet eine von 23 Veranstaltungen im Bodenseekreis, die bis 21. November anstehen. In Meckenbeuren finden zudem am 18. Oktober der Vortrag „Demenz und Alzheimer“ in der Reihe „Medizin am Gleis1“ und der Gottesdienst für Menschen mit Demenzerkrankung am 6. November im Altenheim St. Josef in Brochenzell statt.

Weitere Informationen zur kirchlichen Sozialstation und zum Gottesdienst bei Magda Joos, Telefon 07542 / 94 40 15, sowie zu dem Programm unter www.bodenseekreis.de/weltalzheimertag