Theater- und Zirkusspiele: Voll auf die Rolle konzentriert

Von Schwäbische Zeitung

Entspannen, auftanken, durchatmen in würziger Bergluft – dafür steht der Aqua Dome im Tiroler Ötztal, in dem Thermalwasser aus 1865 Metern Tiefe sprudelt. Umrahmt von mächtigen Gipfeln präsentiert sich das architektonisch beeindruckende Thermen-Resort in den Alpen mit seinen futuristisch anmutenden Wasser- und Saunawelten.

Auch außerhalb der Therme steht aktive Entspannung im Mittelpunkt. Das gelingt besonders gut im Naturpark Ötztal, auf Wanderwegen, Bergrouten und Mountainbike-Strecken.