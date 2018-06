Tennisturnier der Grundschüler: Die Sieger stehen fest

Vor Kurzem sind in Meckenbeuren die Finalspiele und anschließend die Siegerehrung beim Tenniswettbewerb „Geno-Bank-Grundschulen-Cup“ ausgetragen worden. Ausrichter der Veranstaltung war laut Pressemitteilung der Tennisclub Meckenbeuren-Kehlen (TCMK).

Als um kurz nach 11 Uhr Meckenbeurens Bürgermeister Andreas Schmid und Dieter Wild, Vorstand des Namensponsors GenoBank, die Humpishalle in Brochenzell betraten, erinnerte die Atmosphäre eher an ein Endspiel der Fußball-Champions-League als an die Schlussphase eines Tennisturniers. Zu diesem Zeitpunkt liefen nämlich die Finalspiele des Geno-Bank-Grundschulen-Cups 2017 im Low-T-Ball-Tennis. Dabei wurden die Teilnehmer lautstark von den zahlreich anwesenden Eltern und Schulkameraden angefeuert. Für das Finalturnier hatten sich sämtliche männlichen und weiblichen Klassensieger der vier Grundschulen in Brochenzell, Kehlen, Liebenau und Meckenbeuren qualifiziert.

Vereinfachte Tennistechnik

Low-T-Ball ist laut Veranstalter die einfachste Form des Tennisspiels. Dabei wird die anspruchsvolle Tennistechnik auf einfache und unkomplizierte Inhalte reduziert. Entgegen der eigentlichen Spielidee des Tennis wird der Ball nicht über ein Netz gespielt, sondern unter einem Brett hindurch geschlagen. Dadurch sei es möglich, dass jeder Spieler – auch wenn er vorher noch nie einen Tennisschläger in der Hand hatte – die Interaktion beim Ball-Rückschlag-sport erlebt.

Für die Gesamtorganisation und Ausrichtung des Geno-Bank-Grundschulen-Cups zeichneten sich vonseiten des Tennisclubs Meckenbeuren-Kehlen Jugendwart Oliver Dunger, Vereinstrainer Sergej Schwarz und Frieder Vögele verantwortlich. Insgesamt nahmen 423 Schüler an dem Gemeindeturnier teil. Dabei zeigten sie in 896 Spielen jede Menge Leidenschaft, Ausdauer und Spaß.

Der Tennisclub Meckenbeuren-Kehlen möchte mit dem Wettkampf dazu beitragen, den Schulsport in den Grundschulen zu ergänzen. Zugleich wird aufgezeigt, dass Tennis mit Kindern keineswegs nur auf genormten Tennisplätzen stattfinden müsse und trotzdem riesigen Spaß machen könne. Mit der Genossenschaftsbank Meckenbeuren sei ein Partner gefunden worden, der diese Gedanken bereits im zweiten Jahr mittrage und die Veranstaltung mit entsprechenden Mitteln unterstützt.

Bei der Siegerehrung zeigte sich Bürgermeister Schmid vom Turnier und von den Leistungen der Kids sehr beeindruckt. „Solche tollen Veranstaltungen können entstehen, wenn Vereine und Schulen gemeinsam, im Sinne der Kinder zusammenarbeiten“, lobte Schmid.

Anschließend überreichte er, gemeinsam mit Dieter Wild Pokale, Urkunden und Sachpreise an die Erstplatzierten. Vier Titel gingen an die Eugen-Bolz-Schule Brochenzell, drei Titel an die Albrecht-Dürer-Schule Meckenbeuren. Und ein Sieger kam aus der Wilhelm-Schussen-Schule Kehlen.

Weitere Informationen rund um den Tennis-Grundschulwettbewerb in Meckenbeuren findet man auch im Internet unter

www.tcmk.net