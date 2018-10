Tennisjugend lässt die Saison ausklingen

Der Tennisnachwuchs des TC Meckenbeuren-Kehlen hat bereits zum dritten Mal die Freiluftsaison auf der Jugendhütte in der Schweiz ausklingen lassen. Das berichtet der Verein in einem Schreiben. Wie beliebt das Event bei den Jugendlichen ist, zeige die Tatsache, dass innerhalb kürzester Zeit die 46 Betten ausgebucht waren und man zusätzliche Schlafplätze schuf. Somit machten sich rund 50 Kids und Betreuer am Freitagnachmittag auf den Weg nach Wildhaus an Fuße des Säntis. Mit dem Jenny-Haus stand erneut die optimale Location für ein zünftiges Hüttenwochenende zur Verfügung und das spätsommerliche Wetter sorgte zusätzlich für den passenden Rahmen. Sportliche Betätigung, Hüttenspiele und jede Menge Action ließen die drei Tage wie im Flug vergehen. Ein Highlight war die mehrstündige Wanderung in traumhafter Berglandschaft. Am Sonntagnachmittag machte sich die Reisegruppe wieder auf den Heimweg – mit neuen Freundschaften im Gepäck, und Vorfreude auf nächstes Jahr. Foto: TCMK