Tenniselite schlägt an der Schussen auf

An Christi Himmelfahrt beginnen in Meckenbeuren die Tennis-Bezirksmeisterschaften der Aktiven und Senioren auf der Tennisanlage des TC Meckenbeuren-Kehlen. In sieben Konkurrenzen werden die besten Tennisspieler vom Bodensee bis zur Schwäbischen Alb an der Schussen aufschlagen. Die Finalspiele sind für Sonntag 13 Uhr ansetzt.

Das 24 Mann umfassende Feld der Herren A wird vom 16-jährigen Michael Walser vom TC Bad Schussenried, Nummer 353 der deutschen Rangliste, angeführt. Ihm folgen mit Jakob Feyen (Rang 508/TC Friedrichshafen) und Benjamin Seifferer (TC Weingarten) zwei weitere Spieler mit Leistungsklasse 1. Gespannt sind die Organisatoren, wie sie mitteilen, auf Gaston-Arturo Grimolizzi. Der 32-jährige Spielertrainer der Sporfreunde Schwendi stand 2012 noch auf Platz 361 der Weltrangliste.

Nicht weniger hochklassig besetzt ist die Frauenkonkurrenz. Auch da wird die Setzliste mit der erst 14-jährigen Angelina Fachs (DR 471/TV Biberach-Hühnerfeld) von einem hoffnungsvollen Nachwuchstalent angeführt. Ihr folgen auf den Positionen zwei bis vier Annika Hepp (DR 484/TC Ravensburg), Maike Nägele (LK1/TA Spfr. Schwendi) und Chiara Heinz (LK2/ Spfr. Schwendi).

Im Wettbewerb Herren B ruhen die Hoffnungen des Veranstalters auf dem Topgesetzten Felix Dunger. Bei den Herren C wird das Teilnehmerfeld von Thomas Pehle (TC Weingarten) vor Odilo Kessler (TC Ravensburg) angeführt.

Bei den Senioren kamen nur die männlichen Wettbewerbe zustande. Allerdings sei die Qualität der Felder äußerst hoch. Bei den Herren 40 versucht Michael Eberhardt (TC Friedrichshafen) an der Favoritenrolle des mehrmaligen Bezirksmeisters Andreas Brandt (TA TSG Söflingen) zu kratzen. Ähnliches haben Ludwig Kiefer (TC Biberach), Ingo Hartmann (TC Langenargen) und Rainer Walser (TC Bad Schussenried) bei den Herren 50 vor. Hier gilt es den Seriensieger Axel Held (TC Ravensburg) zu schlagen. Mit bemerkenswerten LK9 werden die Nummer 1 Klaus Kloth (TC Langenargen) und die Nummer 2 Adi Hainthaler (TA SV Blitzenreute) bei den Herren 65 geführt.