TeleData schließt die Lochbrücke an

Wenn alles gut verläuft, soll in der Lochbrücke bereits zum Anfang des dritten Quartals 2017 schnelles Internet mit Übertragungsraten von bis zu 100 Megabit/Sekunde verfügbar sein. Mit dem Anschluss befasst ist der regionale Internetanbieter TeleData (siehe gestrige SZ), für den Stephan Linz als technischer Geschäftsführer den aktuellen Stand aufrollt.

Die ursprünglich anvisierte, (noch) frühere Fertigstellung habe sich verzögert: Grund seien Probleme bei der technischen Umsetzung, schließlich muss auch die B 30 unterquert werden. Was in einem ersten Schritt gelungen sei, doch muss noch ein weiteres Leerrohr eingezogen werden. Klappt es mit Genehmigung und Bauarbeiten, hält Linz den Termin „drittes Quartal“ für realistisch.

Geboten sein soll dann alles, was mit dem Kupferkabel technisch möglich ist. Der Geschäftsführer spricht von Bandbreiten bis zu 100 Mbit/s im Download – je nach Leitungslänge (also nach Abstand vom Kabelverzweiger zum Hausanschluss).

Die beiden Kabelverzweiger für Lochbrücke hatte TeleData für ein Jahr sperren lassen – so wie es die Telekom in weiten Teilen des Meckenbeurer Gemeindegebietes tut, die bis zum Jahresende angeschlossen sein sollen.

Klar ist: Wer in Lochbrücke das schnelle Internet nutzen will, muss zu TeleData wechseln, das verschweigt Stephan Linz nicht. Theoretisch sei natürlich die Möglichkeit des „open access“ gegeben – dass also Mitbewerber Leitungen von TeleData anmieten. Allerdings sei hierfür eine Schnittstelle vonnöten. Ein Vorgehen, das sich in kleinräumigen Lagen nur selten rentiert, so die Einschätzung des TeleData-Geschäftsführers.