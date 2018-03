Teilnehmer der „Seegefrörne“ machen Zwischenstopp in Brochenzell

Knapp 30 Liebhaber klassischer Automobile haben sich am vergangenen Wochenende bei der diesjährigen Winterrallye „Seegefrörne“ auf die Reise rund um den Bodensee gemacht. Am Samstag um die Mittagszeit, trafen die Teilnehmer der Rallye am Schloss in Brochenzell ein, wo sie die vom ADAC-Motorsportclub Scuderia Humpis eingerichtete Wertungsprüfung zu bestehen hatten. Dabei galt es, mit den Old- und Youngtimern einen Parcours mit möglichst wenig Fehlern zu durchfahren. Von den Teilnehmern aus dem süddeutschen Raum, der Schweiz und Österreich gelang dies einem Team aus Freiburg mit ihrem MG-B GT am Besten. Trotz eiskaltem aber trockenem Winterwetter, hatten alle Helfer und Teilnehmer viel Spaß, heißt es in einem Nachbericht des ADAC-Ortsclubs Friedrichshafen. Nachdem sich die Oldtimerfreunde im Wirtshaus Schloss mit einer herzhaften Suppe gestärkt hatten, fuhren sie weiter nach Kressbronn, wo es galt, die Wertungsprüfung des DDAC Bodensee zu bestehen.