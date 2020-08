Auf Initiative von Jakob Bichler, ehedem Geschäftsführer der St. Gallus-Hilfe, kam 1998 ein gemeinnütziger Verein zustande – als Vorläufer der 2010 gegründeten St.-Andreas-Stiftung. Von Anfang an stehen die Metropolien von Varna und und Veliki Preslav sowie die Stiftungen Liebenau und St. Franziskus Heiligenbronn hinter dem Sozialwerk. Seit 2002 gibt es den Freundeskreis des Bulgarisch-Deutschen Sozialwerks, der seither Hilfsprojekte dieser Organisation im östlichen Bulgarien unterstützt. Ihr Markenzeichen: die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern. Allein in den ersten zehn Jahren kamen über 400 000 Euro dort lebenden benachteiligten Kindern und Erwachsenen zugute – sei es über mobile Sozialarbeit, das integrative Kinderhaus mit bulgarischen und Roma-Kindern, die Sozialarbeit in einem Roma-Stadtviertel, ambulante medizinische und soziale Betreuung für Kranke und Alte. Zudem versorgt eine Sozialstation Hilfebedürftige regelmäßig mit Essen. Informationen unter

(rwe)