Technischer Ausschuss geht gleich in die Vollen

Der Ausschuss für Technik und Umwelt (TA) lädt am Mittwoch, 11. September, um 17 Uhr zur öffentlichen Sitzung in den Rathaussaal ein. Auf den Bericht der Vorsitzenden folgen Bauanträge und -voranfragen. Den Anfang macht ein Antrag zu Abbruch und Neuerrichtung eines Wohngebäudes samt Nutzungsänderung und Umbau der Garagen- und Lagergebäude in Ferienwohnungen in der Schlätterstraße in Gerbertshaus, gefolgt vom Antrag zur Errichtung eines Carports im Steinackerweg in Gerbertshaus.

Außerdem auf dem Plan: ein Bauantrag aus Gunzenhaus zur Errichtung von acht Reihenhäusern sowie acht Carports, vier offenen Stellplätzen, Technikzentrale, Lärmschutzwand und acht Gartenhäusern in der Cunzostraße. Weiter geht es mit Anträgen auf Abweichung/ Ausnahme/Befreiung aus der Grundstraße – zweimal zur Errichtung von zwei Stützmauern, einmal zur Erhöhung einer Stützmauer und der Errichtung einer zusätzlicher Stützmauer vor der Terrasse.

Des Weiteren gibt es einen Bauantrag aus dem Kapellenweg in Obermeckenbeuren zum Abbruch eines Wirtschaftsgebäudes, das dem Neubau eines Wohnhauses mit vier Wohneinheiten weichen soll. Damit einher gehen Umbau und Nutzungsänderung des Wirtschaftsgebäudes in eine Ferienwohnung. Ebenfalls damit verknüpft: die Errichtung eines Wohnhauses mit Carport und die Errichtung von vier Ferienwohnhäusern. In Knellesberg gibt es einen Antrag auf Neubau und Nutzungsänderung in eine Altenteilerwohnung, in Liebenau am Hangenwald auf Errichtung eines Lagerzeltes mit einer Befristung von drei Jahren

Die öffentliche Sitzung endet mit Stellungnahmen, Vergaben, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen.