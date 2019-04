Technischer Ausschuss bekennt sich zu Plänen in Schwarzenbach

Bereits im Mai 2017 hatte der Technische Ausschuss (TA) eine Bauvoranfrage aus Schwarzenbach bejaht, die das Gremium nun erneut beschäftigt hat. Die Errichtung von zehn Ferienwohnungen und einer Schaubrennerei hatte sie diesmal zum Ziel, nachdem jene vor knapp zwei Jahren noch auf fünf Ferienwohnungen (mit Schwimmbecken) plus die Schaubrennerei gelautet hatte.

Damals wie jetzt legt der TA dem Vorhaben keine Steine in den Weg. Leicht verändert ist der Standort – nämlich näher an die Straße gerückt. Auf dem Areal gegenüber der Hofgaststätte sollen die Schaubrennerei und die Ferienwohnungen entstehen – in einem Gebäude in L-Form samt 20 Parkplätzen zur Straße hin. Ersetzt wird damit ein Garagentrakt mit Brennerei neben dem bestehenbleibenden Wohnhaus.

Die Crux: Seinen einstimmigen Entschluss hatte der TA 2017 unter dem Vorbehalt gefällt, dass das Landwirtschaftsamt die Privilegierung bestätigt (und damit eine Beurteilung nach Paragraf 35 Baugesetzbuch). Was die Frage nach Innen- oder Außenbereich stellt: Zählt die Baurechtsbehörde im Landratsamt das Grundstück zu letzterem, wird es nach Paragraf 35 beurteilt, als Innenbereich nach Paragraf 34.

Was nun der Fall ist. Zwei Fragen stellen sich daher – ob die Erschließung gesichert ist und ob sich das Vorhaben einfügt. Und das tut es – sowohl von der Art der Nutzung her als auch in der Hinsicht, dass die überbaute Fläche nicht wesentlich größer wird. Zudem hatte es diesmal offenbar Abklärungen im Vorfeld gegeben: Demnach werden die erforderlichen 30 Meter Waldabstand eingehalten.

„Probleme“ hatte Ingrid Sauter generell mit der wachsenden Zahl der Ferienwohnungen: „Das wird mir mit der Zeit zu viel in dieser Gegend“, sorgte sich die SPD-Rätin. Die Entgegnung kam von Karl Gälle, der als Bürgermeister-Stellvertreter die erkrankte Elisabeth Kugel vertrat. Die Gemeinde habe es gewollt, in dieses Gebiet nahe dem Ravensburger Spieleland einen Schwerpunkt mit Tourismus und Ferienwohnungen zu legen – „offen dafür zu sein“ war sein Appell.

Angenommen wurde die Bauvoranfrage bei sieben Ja-Stimmen und drei Enthaltungen.