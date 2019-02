Technischer Ausschuss: Auch bei Stimmengleichstand gibt es eine Entscheidung

Der eine Beschluss einhellig (aber mit einer Bedingung verknüpft), der andere in einem Teilaspekt mit Stimmengleichheit und daher abgelehnt: Die Baugesuche in der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) mochten nicht spektakulär sein, hatten es aber doch in sich.

So war für den Lebensmittelmarkt am Kim-Center (Oskar-Miller-Straße) eine Erweiterung beantragt – nämlich der Neubau einer Einkaufswagenbox. Zu stehen kommen soll sie in Höhe des Eingangs des Marktes. Drei Parkplätze müssten für sie entfallen.

Was einer der Gründe für die notwendigen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist – würde die Box doch als Nebenanlage gelten, die im Pflanzgebiet oder auf Stellplatzflächen unterkäme. Da es sich aber nur um einen Baum handelt und im Gesamten ausreichend Parkraum vorhanden ist, wurden hier Befreiungen in Aussicht gestellt.

Ähnlich gelagert: der Umbau im Bestand zu einem Lager. Da hiermit eine „Großflächigkeit“ des Marktes weder angestrebt noch erreicht werde, wurde auch die minimale Überschreitung um 0,18 Prozent der maximal zulässigen Grundflächenzahl befreit.

Ernster wog ein Einwand von Anita Scheibitz (CDU). „Ich sehe ein Problem“, bezog sie sich auf die Verkehrssicherheit – dass nämlich die Zufahrt zu der gesamten Center-Fläche zwischen Markt und künftiger Einkaufswagenbox vor sich geht. Ob hier nicht ein Zebrastreifen möglich sei, war ihr Gedanke.

In den Beschluss wurde letztlich ein Hinweis an die Straßenverkehrsbehörde aufgenommen. Angeregt wurde, dass der Zugang zu der Box nicht von der markt-zugewandten Seite (also nicht von der Verkehrsfläche her) oder zumindest nicht ohne Sicherheitsmaßnahmen erfolgen soll.

Auf den Neubau von zwei Einfamilienhäusern mit Carport zielte eine Bauvoranfrage aus der Andreas-Hofer-Straße in Brochenzell ab. Es handelt sich dabei um das letzte Haus vor dem Ortsausgang Richtung Appenweiler, gültig ist hier der Bebauungsplan Am Gunterbach.

Der Voranfrage zufolge soll die Bestandsbebauung abgebrochen werden. An ihre Stelle sollen zwei zweigeschossige Gebäude mit Flachdach treten. Drei Befreiungen wurden hierfür notwendig – für eine abweichende Dachform sowie für Überschreitungen beim Baufenster und der Geschossigkeit.

Beide letzteren seien in dem Gebiet bereits mehrfach befreit worden. Der TA sah daher kein Problem und billigte die Befreiungen einhellig. Diffizil hingegen die Frage der Dachform, sodass die Verwaltung dazu keinen Vorschlag machen, sondern den Aspekt zur Diskussion stellen wollte.

Flachdächer sah die Voranfrage der Bauherrschaft vor. Solche sind im Bebauungsplan für eingeschossige Gebäude vorgeschrieben. Alle zweigeschossigen Gebäude im Geltungsbereich des Planwerks weisen hingegen Satteldächer auf. Mit der Befreiung für ein Flachdach wären also neue Maßstäbe gesetzt worden.

Eine Seltenheit ergab dann die Abstimmung dazu – nämlich einen Gleichstand von vier Ja- und vier Nein-Stimmen (bei einer Enthaltung). Patrick Gohl (Leiter Bauordnungsrecht) musste daher einen Blick in die Gemeindeordnung werfen, um dann zu verkünden: Der Antrag zur Befreiung für ein Flachdach ist damit abgelehnt, es bleibt bei der Plan-Festsetzung für ein „Satteldach“.