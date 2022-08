TCMK spielt weiter in der höchsten Spielklasse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits im vorletzten Spiel der Saison war er geschafft. Der Klassenerhalt. Die Herren 65 des Tennisclub Meckenbeuren Kehlen (TCMK) spielen auch in der Saison 2023 in der höchsten Spielklasse in Württemberg.

Bereits vor Saisonbeginn brachte sich die Mannschaft rund um Mannschaftsführer Rolf Schmid bei einer intensiven Trainingswoche auf Mallorca in Form. Konsequent wurde an der notwendigen Kondition und an der Spielpraxis gearbeitet. In der Saison 2022 gab es für dieses intensive Training einen besonderen Anreiz: Drei der sechs Mannschaften würden am Saisonende absteigen.

Das ausgiebige Training zahlte sich bereits zu Beginn der Saison aus. Die ersten beiden Spiele gegen Göppingen und Langenargen mussten die Herren 65 krankheitsbedingt ohne ihren Mannschaftsführer R. Schmid antreten. Zudem verletzte sich in Göppingen auch noch Manfred Locher, wodurch von sieben Stammspielern nur noch fünf einsatzfähig waren.

In Göppingen, das von den Spielern des TCMK als stärkstes Team eingeschätzt wurden, erreichten die Herren 65 eine knappe 2:4 Niederlage. Das darauffolgende Heimspiel gegen Langenargen wurde ersatzgeschwächt nach einer starken kämpferischen Leistung mit 4:2 gewonnen. In Altensteig konnte die Mannschaft dann erstmals wieder komplett antreten und gewann mit 4:2, wobei von sechs Spielen vier im Match Tie-Break entschieden wurden. Gegen Deggingen musste die Mannschaft erneut ohne zwei Stammspieler (Dieter Schmid, Manfred Locher) antreten. Dennoch erkämpften sich die Herren 65 des TCMK den wichtigen dritten Sieg mit 5:1. Damit war das Ziel der Saison erreicht: Der Klassenerhalt war bereits geschafft. Dadurch konnte man dem letzten Heimspiel gegen Vaihingen ohne Druck entgegensehen. Da es für Vaihingen noch um den Klassenerhalt ging, traten sie erstmals in der Saison in ihrer stärkster Besetzung an. Somit gab es im letzten Spiel noch eine 2:4 Niederlage.

Laut R. Schmid war diese durch Ausfälle von Stammspielern geprägte Saison nur Dank der homogenen und geschlossenen Leistung der Mannschaft erfolgreich zu bewältigen.