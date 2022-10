TCMK kürt Damen Vereinsmeisterinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer Pause fanden im Tennisclub Meckenbeuren-Kehlen (TCMK) in diesem Jahr wieder Vereinsmeisterschaften statt. Über die gesamte Sommersaison wurden die Spiele ausgetragen. Das Finale stand nun am 3. Oktober an. Bei bestem Herbstwetter mit spätsommerlichen Temperaturen wurde das Endspiel des Damen-Doppel ausgetragen. Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse sicherten sich Katrin Vogel und Jaqueline Leyers den Titel Vereinsmeisterinnen im Damendoppel. Gegen die Paarung Barbara Künstler / Waltraud Lehner setzten sie sich in einem langen, hart umkämpften und vor allem spannenden Match mit 7:6 und 6:4 durch.

Barbara Künstler durfte sich zusätzlich über die Vizemeisterschaft im Dameneinzel freuen. Hier wurde Simone Osswald zur Vereinsmeisterin gekürt, die sich im Modus „jede gegen jede“ über das gesamte Turnier schadlos hielt.

Die Endspiele der Wettbewerbe Herreneinzel, Herrendoppel und Mixed mussten krankheitsbedingt auf den kommenden Sonntag, 9. Oktober verschoben werden. An diesem Tag werden auch die Jugendmeisterschaften ab 9 Uhr auf der Anlage durchgeführt.