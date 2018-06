TCMK blickt auf ereignisreiches 2016 zurück

Der Vorsitzende des Tennisclubs Meckenbeuren-Kehlen, Rolf Schmid, hat kürzlich die Mitglieder des Tennisclubs Meckenbeuren-Kehlen (TCMK) zur Hauptversammlung begrüßt. Besonders freute er sich über den Besuch von Bürgermeister Andreas Schmid.

Besonders dankte Rolf Schmid laut Versammlungsbericht der Helfertruppe um Kurt Ingenpass und Gerhard Schmid, die sich mit vollem Einsatz der Reparaturarbeiten des Clubheims widmeten. Dieses wurde zu Jahresbeginn wegen geplatzter Rohrleitungen von einen enormen Wasserschaden heimgesucht. Ein weiterer Dank ging an Sergej Schwarz für sein außerordentliches Engagement bei der TCMK-Jugendarbeit. Ebenfalls bedankte er sich bei den anderen Vorstandsmitgliedern, Helfern sowie den Sponsoren für deren wichtige Unterstützung.

Danach würdigte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Nik Schwindel die Aufbereitung der Tennisplätze durch das „Team 70 plus“. Er appellierte an die Mitglieder, dass eine Entlastung dieses Teams durch jüngere Vereinsmitglieder künftig dringend notwendig sei.

Jugendwart Oliver Dunger berichtete über die Situation im Jugendbereich. Der Verein zähle 142 jugendliche Mitglieder und geht diese Saison mit 13 Jugendmannschaften an den Start. Die Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre spiegele sich auch im sportlichen Erfolg der Kinder wider. Mit Max Reinhart (Jahrgang 2003) und Nick Berens (Jahrgang 2006) verfügt der TCMK aktuell über zwei Bezirkskaderspieler. Die im Vorjahr stattgefundenen Jugendbezirksmeisterschaften, so Dunger, seien ein voller Erfolg gewesen. Ein großer Dank ging hierzu an alle Helfer, besonders jedoch an Vereinstrainer Schwarz und den Jugendausschuss.

Auch in 2017 gäbe es neue Herausforderungen. Neben den vielen Jugendaktivitäten wie Kids-Day, Jugendmeisterschaften, TCMK-Jugendcup, MuKi-VaKi-Turnier, Zeltlager, Ferienspiele, Elternschnuppern, Jugendhütte und vielem mehr findet in diesen Jahr eine vom TCMK organisierte Führung im Zeppelinhangar statt, zu der die ganze TCMK-Tennisfamilie eingeladen ist.

In Vertretung von Sportwartin Rosi Schechinger berichtete Oliver Dunger über die sportlichen Aktivitäten und Erfolge im vergangenen Jahr. So gewann die zweite Damenmannschaft die Meisterschaft, musste jedoch aufgrund personeller Schwierigkeiten die Mannschaft heuer zurückziehen. Dies gelte für die zweite Herrenmannschaft, auch sie wird heuer nicht antreten. Zusammen mit der neugegründeten Herren 40/2 stellt der TCMK somit acht Mannschaften im aktiven Bereich. Die TCMK-Tennisteams hoffen auf zahlreiche Zuschauer und deren Unterstützung bei den Verbandsspielen.

Siegfried Oßwald stellte die Finanzen des Vereins vor. Die finanzielle Situation sei weiterhin gut. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Buchführung und beantragten die Entlastung des gesamten Vorstands, die auch erfolgte.

Teil-Neuwahlen

Die Ehrungen für die 40-jährige TCMK-Mitgliedschaft wurden an Anton Branz, Hanna Kettnacker und Traudl Buksch überreicht. Bei den Neuwahlen wurde Nik Schwindl (stellvertretender Vorsitzender), Rosi Schechinger (Sportwartin), Sigfried Oßwald (Kassenwart), Lukas Gengenbacher (Pressewart) sowie Peter Janietz und Hanspeter Hippe (Kassenprüfer) gewählt.

Infos zum Tennis in Meckenbeuren gibt es im Internet unter

www.tcmk.net