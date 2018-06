TC Meckenbeuren-Kehlen startet in neue Tennissaison

Mit jeweils elf Teams bei den Aktiven und der Jugend nimmt der TC Meckenbeuren-Kehlen (TCMK) an der diesjährige Verbandsrunde teil. Das besondere Augenmerk liegt auf der ersten Herrenmannschaft, die erstmals in der fast 50-jährigen Vereinsgeschichte in der Verbandsliga aufschlagen wird und den Klassenerhalt zum Ziel hat.

Die Gegner der TCMK-Ersten stammen aus Sindelfingen, Dettingen/Erms, Leonberg, Reutlingen, Tübingen und Waiblingen. Die Stärke des Teams liegt in ihrer Kameradschaft und ihrer spielerischen Ausgeglichenheit. Darauf müssen Tobias Gotterbarm, Andreas Schwartz, Andrés Urrea, Sergej Schwarz, Luca Huber, Felix und Max Dunger bei der Heimpremiere am kommenden Sonntag (10. Juni) um 10 Uhr setzen.

Neben der Herren 1 spielen auch die Herren 60/1 und die Damen 50 auf Verbandsebene. Die 60er möchten nach dem letztjährigen Abstieg aus der Württembergliga ein Wörtchen um den Wiederaufstieg mitreden. Hingegen liegt der Fokus bei den Damen 50 auf dem Klassenerhalt – sicherlich kein Spaziergang nach dem Aufstieg im Vorjahr.

Aufstiegschancen werden den Herren 30 und den Herren 40/1 zugetraut. Beide Mannschaften gehen in der Bezirksoberliga an den Start. Die Herren 30 wurden neu gemeldet und aufgrund der Leistungsklassen der einzelnen Spieler direkt in die höchste Spielklasse auf Bezirksebene eingestuft. Die Herren 40 wollen nach dem letztjährigen Abstieg auf die Verbandsebene zurückkehren.

Nachdem die Herren 40/2 in der Vorsaison erstmals an Verbandsspielen teilnahmen, werden mit den Herren 2 und den Damen 40 zwei weitere Teams erstmals um Punkte kämpfen. Für beide Mannschaften geht es überwiegend darum, Wettkampferfahrung zu sammeln. Vervollständigt wird der Aktivenbereich durch die Damen, Herren 60/2 und Herren 70. Diese drei Team gehen in derselben Spielklasse ins Meisterschaftsrennen wie 2017.

Überwiegend in den höchsten Spielklassen im Bezirk nehmen drei Knaben-, jeweils zwei Junioren-, Midcourt-U12 und Kleinfeld-U10 sowie je eine Juniorinnen- und Kleinfeld-U8 des TC Meckenbeuren-Kehlen teil.