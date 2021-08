TC Meckenbeuren-Kehlen: Herren 65 steigen ungeschlagen in die Württembergstaffel auf

Zwei Tennisteams im Bodenseekreis haben sich über einen Titel freuen dürfen. Die Herren 65 des TC Meckenbeuren-Kehlen sind als ungeschlagener Meister in die Württembergstaffel aufgestiegen. Grund zur Freude hatten außerdem auch die Herren 70 des TC Langenargen: Nach Siegen gegen den TC Wain und den TC Inneringen gewannen sie den Bezirkspokal.

Der Mannschaft des TC Meckenbeuren-Kehlen ist der Titelgewinn ohne große Schwierigkeiten gelungen. In der Oberligastaffel kamen die Herren 65 des TCMK zu vier souveränen Siegen. Nach einem 6:0-Auftakterfolg gegen den TC Langenargen wurde auch der TC Mochenwangen mit dem gleichen Ergebnis geschlagen. Es folgte noch ein 4:2 gegen den TC Mittelbiberach sowie ein 5:1-Sieg zum Saisonabschluss gegen den TC Ravensburg 2. Damit schaffte das Team den Aufstieg in die Württembergstaffel, laut Clubmitteilung trugen zu diesem Erfolg die Spieler Rolf Schmid, Helmut Leinberger, Heiner Breit, Manfred Locher und Peter Gaissmaier bei.

Engagierte Seniorenarbeit beim TC Langenargen

Neben ihnen schafften auch die Herren 65 des TC Langenargen den Aufstieg in die Württembergstaffel (wir berichteten). Es ist ein Beleg für engagierte Seniorenarbeit beim TCL, die mit einem weiteren Triumph belohnt wurde. Die 2er-Mannschaft der Herren 70 gewann den Bezirkspokal. Für die Langenargener spielten Klaus Kloth und Wolfgang Kallina, die auf der heimischen Anlage zunächst den TC Wain mit 3:0 bezwangen und dann auch das Auswärtsspiel beim TC Inneringen für sich entschieden. In Inneringen wurden sie damit auch ihrer Favoritenrolle gerecht. Kloth (6:0, 6:4) und Kallina (6:2, 6:1) setzten sich in ihren Einzelspielen sowie im Doppel (6:1, 6:1) souverän durch.