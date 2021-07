Im Fall des Angriffs auf einen 16-Jährigen am Bahnhalt in Kehlen hat die Polizei nun zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren ermittelt, die das Opfer offenbar flüchtig kannten. Der genaue Ablauf der Tat ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Dabei soll auch geklärt werden, ob noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren, heißt es im Polizeibericht. Der 16-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Versorgung mittlerweile wieder verlassen.