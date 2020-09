Tango-Tanzbein schwingen im VHS-Herbstemester

Gleich vier Angebote drehen sich im Herbstprogramm der Volkshochschule Bodenseekreis im Herbstsemester um den Tango Argentino. Das beginnt mit einem Workshop für Einsteiger, für den die Anmeldung laut Pressemitteilung der VHS möglichst paarweise erfolgen soll. Er findet statt an zwei Nachmittagen, Samstag 10. Oktober und Sonntag 11. Oktober, jeweils von 14 bis 16 Uhr in Kehlens Dorfgemeinschaftshaus, Sitzungssaal (37,60 Euro ab sechs Teilnehmern).

Dasselbe Format – Workshop Einsteiger, Anmeldung möglichst paarweise – wird zu den selben Konditionen angeboten an den beiden Nachmittagen, Samstag, 28. November, und Sonntag, 29. November, jeweils von 14 bis 16 Uhr, ebenfalls im Siztungssaal des Kehlener Dorfgemeinschaftshauses.

Im Anfängerkurs lernen die Teilnehmer an neun Abenden in einer lockeren Atmosphäre die Eigenschaften und Grundlagen des Tango Argentino kennen und was ihn so faszinierend macht. Auch schon erworbene Kenntnisse können hier aufgefrischt werden. Die Anmeldung wird möglichst paarweise erbeten. Es finden neun Abende statt, zwischen dem 22. September und dem 24. November, immer dienstags von 18.30 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kehlen, Bürgersaal. Ab acht Teilnehmern kostet der Kurs 85,50 Euro.

Die Grundlagen des authentischen Tango Argentino werden im Kurs für Fortgeschrittene verfeinert, erworbene Kenntnisse aufgefrischt und weitere Figuren kennengelernt. Auch hier wird die Anmeldung möglichst paarweise erbeten. Es finden neun Trainingsabende statt, zwischen dem 22. September und dem 24. November, immer dienstags von 20.05 bis 21.45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kehlen, Bürgersaal. Ab acht Teilnehmern kostet der Kurs 94,50 Euro pro Person.